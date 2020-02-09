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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8146814781488149

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:09

Re: Альфа-Банк

  antey718 написав:рассрочку можно активировать до 22 числа
Учитывайте также, что рассрочка не сразу оформляется, а на протяжении 2-3 банковских дней. Не позже 13-14 числа желательно подать заявку на оформление рассрочки.

А ответ на второй вопрос можно найти в этом сообщении.
Востаннє редагувалось MASolomko в Пон 10 лют, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:11

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

шо там слышно по зачету маба в абонку? можно платить или идти морковки покупать?

IMPRINTER, добрый день. Пока вопрос на обсуждении. Лучше морковку(
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:35

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

шо там слышно по зачету маба в абонку? можно платить или идти морковки покупать?

IMPRINTER, добрый день. Пока вопрос на обсуждении. Лучше морковку(

На обсуждении?! :shock: Что там можно неделю обсуждать?! 100% косяк банка! Сколько можно тянуть? Возвращайте клиентам неправомерно списанные сумы комиссии и вставьте пистон виновнику этого позора!
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:38

  patrikk написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

шо там слышно по зачету маба в абонку? можно платить или идти морковки покупать?

IMPRINTER, добрый день. Пока вопрос на обсуждении. Лучше морковку(

На обсуждении?! :shock: Что там можно неделю обсуждать?! 100% косяк банка! Сколько можно тянуть? Возвращайте клиентам неправомерно списанные сумы комиссии и вставьте пистон виновнику этого позора!

patrikk, добрый день. Этим и занимаемся. Надеюсь, скоро все решим :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  uaprofi написав:Воопщем - пользуйтесь картами алла правильно - нужны мелкие купюры - снимайте ... снимайте много раз и мелкими купюрами во всех странах мира!
Ну не знаю - бессмысленный совет для некоторых стран - вот буквально вчерашний кейс:
Аэропорт Чанги - для поездки в город на МРТ (метро по нашему) нужны банкноты не выше 5 SGD (все что больше шийтан-тикетс-машин не берет, а карты принимать отказывается - и так по всему Сингапуру). Пытаюсь снять в одном банкомате - минимум 50 SGD, втором - аналогично. Нахожу банкомат на котором написано, что выдают десятками (все равно не подходит, но все-таки - мне не надо много долларов - завтра все равно лечу дальше а отель уже оплачен) - так в этом банкомате комис 5 SGD за транзакцию. :(
Понимаю, что Алла тут не при чем - в итоге таки снял полтинник, и потом бегал по киоскам чтобы поменяли. Просто не всегда можно снять мелкие банкноты в местной валюте в банкомате когда они очень нужны.
ЗЫ. И ещё пока не понял по поводу курса. Виза светит USD/SGD 1.38 Алла по пакетке пока захолдила по 1,35. Жду проведения по счету. Потому как разница в твердой валюте больше 2% имхо совсем не кошерно получается ;(

Ну вы ж не с гривневой карты снимали - при списании будет курс мпс, а не алкин

С долларовой Визы курс тоже будет Аллы, а не МПС. Так что, для разрекламированных операций подходит только Фаст или Комфорт, с их мизерным лимитом в 200 баксов.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

шо там слышно по зачету маба в абонку? можно платить или идти морковки покупать?

IMPRINTER, добрый день. Пока вопрос на обсуждении. Лучше морковку(


я бы сказал кому и куда эту морковку надо вставить ... но правила форума не дают мне это сказать )
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:45

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

шо там слышно по зачету маба в абонку? можно платить или идти морковки покупать?

IMPRINTER, добрый день. Пока вопрос на обсуждении. Лучше морковку(


я бы сказал кому и куда эту морковку надо вставить ... но правила форума не дают мне это сказать )

:cry:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:54

Alfa_Bank

а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ... они же лочат даже за пополнение карты !!! так заботятся, что даже пополнить могут не дать - мошенник решил мне карту пополнить ...
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