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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8147814881498150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:09

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ...

Мне проще десятку в месяц платить.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:10

  Vorlon написав:Kevin
Ну не знаю - как-то раз пытался по Ультре в прошлом году провести подряд много операций в Сильпо через приложение - после пятой уже отказ...

P.S. И что - кассир с покупателями за вами не смотрели на вас, как на врага народа? Или вы часа в три ночи? :mrgreen:


бывает ограничения от самого терминала на такое кол-во операций
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:07

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ... они же лочат даже за пополнение карты !!! так заботятся, что даже пополнить могут не дать - мошенник решил мне карту пополнить ...

До следующего начисления комиссии должны все устранить и средства вернуть.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:08

  Stringer написав:Ну вы ж не с гривневой карты снимали - при списании будет курс мпс, а не алкин

Естественно с баксовой. Но сам факт откуда ещё наброс в 2%? Более того сегодня в другом месте снимал уже малайзийский ринггиты - та же фигня в блоке около 2 % свыше. Теперь наблюдаю как проведется
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:11

  wig написав:С долларовой Визы курс тоже будет Аллы, а не МПС. Так что, для разрекламированных операций подходит только Фаст или Комфорт, с их мизерным лимитом в 200 баксов.

Хотя лось бы чтобы вы ошиблись, но боюсь этот жжжжжж не спроста :(. Хотя как посмотреть. Сегодня рингит Алла заблокировала по 4,02 - курс визы 4,11, но в аэропортовых обменках бакс принимали 3,7-3,9 максимум. Так что даже курс Аллы вполне выгодный
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:21

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:Kevin
Ну не знаю - как-то раз пытался по Ультре в прошлом году провести подряд много операций в Сильпо через приложение - после пятой уже отказ...

P.S. И что - кассир с покупателями за вами не смотрели на вас, как на врага народа? Или вы часа в три ночи? :mrgreen:


бывает ограничения от самого терминала на такое кол-во операций


9 операций было по гривневой карте пакета "Platinum Black" через Авалевский терминал в АТБ. Если сделать 10-ю операцию, то сначала идёт списание, а потом возврат. Банк операции не блокировал. Выделывался Авалевский терминал. После этого попробовал оплату через терминал Привата в этом же магазине, оплата прошла успешно.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:38

  Flamingo написав:
  wig написав:С долларовой Визы курс тоже будет Аллы, а не МПС. Так что, для разрекламированных операций подходит только Фаст или Комфорт, с их мизерным лимитом в 200 баксов.

Хотя лось бы чтобы вы ошиблись, но боюсь этот жжжжжж не спроста :(. Хотя как посмотреть. Сегодня рингит Алла заблокировала по 4,02 - курс визы 4,11, но в аэропортовых обменках бакс принимали 3,7-3,9 максимум. Так что даже курс Аллы вполне выгодный

В смысли ошибся. Теме уже несколько лет, с тех пор как сюда пришли Михайловские, курс по Визе ушел гулять. Я из-за этого все блеки с ультрами позакрывал.
wig
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