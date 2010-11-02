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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:09
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ...
Мне проще десятку в месяц платить.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 12:10
Vorlon написав:Kevin
Ну не знаю - как-то раз пытался по Ультре в прошлом году провести подряд много операций в Сильпо через приложение - после пятой уже отказ...
P.S. И что - кассир с покупателями за вами не смотрели на вас, как на врага народа? Или вы часа в три ночи?
бывает ограничения от самого терминала на такое кол-во операций
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:07
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ... они же лочат даже за пополнение карты !!! так заботятся, что даже пополнить могут не дать - мошенник решил мне карту пополнить ...
До следующего начисления комиссии должны все устранить и средства вернуть.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:08
Stringer написав:
Ну вы ж не с гривневой карты снимали - при списании будет курс мпс, а не алкин
Естественно с баксовой. Но сам факт откуда ещё наброс в 2%? Более того сегодня в другом месте снимал уже малайзийский ринггиты - та же фигня в блоке около 2 % свыше. Теперь наблюдаю как проведется
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:11
wig написав:
С долларовой Визы курс тоже будет Аллы, а не МПС. Так что, для разрекламированных операций подходит только Фаст или Комфорт, с их мизерным лимитом в 200 баксов.
Хотя лось бы чтобы вы ошиблись, но боюсь этот жжжжжж не спроста
. Хотя как посмотреть. Сегодня рингит Алла заблокировала по 4,02 - курс визы 4,11, но в аэропортовых обменках бакс принимали 3,7-3,9 максимум. Так что даже курс Аллы вполне выгодный
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:21
IMPRINTER написав: Vorlon написав:Kevin
Ну не знаю - как-то раз пытался по Ультре в прошлом году провести подряд много операций в Сильпо через приложение - после пятой уже отказ...
P.S. И что - кассир с покупателями за вами не смотрели на вас, как на врага народа? Или вы часа в три ночи?
бывает ограничения от самого терминала на такое кол-во операций
9 операций было по гривневой карте пакета "Platinum Black" через Авалевский терминал в АТБ. Если сделать 10-ю операцию, то сначала идёт списание, а потом возврат. Банк операции не блокировал. Выделывался Авалевский терминал. После этого попробовал оплату через терминал Привата в этом же магазине, оплата прошла успешно.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:38
Flamingo написав: wig написав:
С долларовой Визы курс тоже будет Аллы, а не МПС. Так что, для разрекламированных операций подходит только Фаст или Комфорт, с их мизерным лимитом в 200 баксов.
Хотя лось бы чтобы вы ошиблись, но боюсь этот жжжжжж не спроста
. Хотя как посмотреть. Сегодня рингит Алла заблокировала по 4,02 - курс визы 4,11, но в аэропортовых обменках бакс принимали 3,7-3,9 максимум. Так что даже курс Аллы вполне выгодный
В смысли ошибся. Теме уже несколько лет, с тех пор как сюда пришли Михайловские, курс по Визе ушел гулять. Я из-за этого все блеки с ультрами позакрывал.
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wig
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