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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:52
Stringer написав: Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Ну вот кто это придумал, проводить профилактические работы без предупреждения в понедельник в 15-00
Stringer, добрый день. Сервис работает, попробуйте повторить попытку.
я не знаю, где работает, но у меня в сафари, хроме, мозиле и опере - не дает провести платеж уже час, и пишет одно и тоже
Так может писать, если вводите неверные реквизиты, проверьте.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:53
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ... они же лочат даже за пополнение карты !!! так заботятся, что даже пополнить могут не дать - мошенник решил мне карту пополнить ...
До следующего начисления комиссии должны все устранить и средства вернуть.
так, а мерчант(терминал) MYALFABANK2(E0000060) занесен в базу как канающий для абонки?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 16:21
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ... они же лочат даже за пополнение карты !!! так заботятся, что даже пополнить могут не дать - мошенник решил мне карту пополнить ...
До следующего начисления комиссии должны все устранить и средства вернуть.
так, а мерчант(терминал) MYALFABANK2(E0000060) занесен в базу как канающий для абонки?
До следующего списания комиссии будет внесен.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
-
- Повідомлень: 8046
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 709 раз.
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