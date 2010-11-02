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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8148814981508151

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:52

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Ну вот кто это придумал, проводить профилактические работы без предупреждения в понедельник в 15-00 :evil:

Stringer, добрый день. Сервис работает, попробуйте повторить попытку.

я не знаю, где работает, но у меня в сафари, хроме, мозиле и опере - не дает провести платеж уже час, и пишет одно и тоже

Так может писать, если вводите неверные реквизиты, проверьте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:53

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ... они же лочат даже за пополнение карты !!! так заботятся, что даже пополнить могут не дать - мошенник решил мне карту пополнить ...

До следующего начисления комиссии должны все устранить и средства вернуть.


так, а мерчант(терминал) MYALFABANK2(E0000060) занесен в базу как канающий для абонки?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:21

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ... они же лочат даже за пополнение карты !!! так заботятся, что даже пополнить могут не дать - мошенник решил мне карту пополнить ...

До следующего начисления комиссии должны все устранить и средства вернуть.


так, а мерчант(терминал) MYALFABANK2(E0000060) занесен в базу как канающий для абонки?

До следующего списания комиссии будет внесен.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8046
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 8148814981508151
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