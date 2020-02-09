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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8148814981508151

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:52

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Ну вот кто это придумал, проводить профилактические работы без предупреждения в понедельник в 15-00 :evil:

Stringer, добрый день. Сервис работает, попробуйте повторить попытку.

я не знаю, где работает, но у меня в сафари, хроме, мозиле и опере - не дает провести платеж уже час, и пишет одно и тоже

Так может писать, если вводите неверные реквизиты, проверьте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:53

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ... они же лочат даже за пополнение карты !!! так заботятся, что даже пополнить могут не дать - мошенник решил мне карту пополнить ...

До следующего начисления комиссии должны все устранить и средства вернуть.


так, а мерчант(терминал) MYALFABANK2(E0000060) занесен в базу как канающий для абонки?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:21

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ... они же лочат даже за пополнение карты !!! так заботятся, что даже пополнить могут не дать - мошенник решил мне карту пополнить ...

До следующего начисления комиссии должны все устранить и средства вернуть.


так, а мерчант(терминал) MYALFABANK2(E0000060) занесен в базу как канающий для абонки?

До следующего списания комиссии будет внесен.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:49

  Flamingo написав:
  wig написав:С долларовой Визы курс тоже будет Аллы, а не МПС. Так что, для разрекламированных операций подходит только Фаст или Комфорт, с их мизерным лимитом в 200 баксов.

Хотя лось бы чтобы вы ошиблись, но боюсь этот жжжжжж не спроста :(. Хотя как посмотреть. Сегодня рингит Алла заблокировала по 4,02 - курс визы 4,11, но в аэропортовых обменках бакс принимали 3,7-3,9 максимум. Так что даже курс Аллы вполне выгодный

офпред недавно говорила что по дебеткам комис 1%
по кредиткам комиса нет
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:51

Re: Альфа-Банк

кто может подсказать операции с каким МСС не попадают в грейс?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:07

  mephala написав:кто может подсказать операции с каким МСС не попадают в грейс?


все операции на всех внешних ресурсах, которые у вас описаны в выписке как Покупка попадают в грейс ... не попадают в грейс только Манисенд и снятие нала
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:13

Re: Альфа-Банк

mephala написав:офпред недавно говорила что по дебеткам комис 1%
по кредиткам комиса нет

То за конвертацію зі сторони банку, якщо валюта списання не співпадає з валютою картки. У випадку зняття місцевої валюти з валютної дебетки ніколи не було комісії, принаймні в Туреччині й Польщі. З гривневою дебеткою звичайно буде +1%.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:18

  Flamingo написав:
  Stringer написав:Ну вы ж не с гривневой карты снимали - при списании будет курс мпс, а не алкин

Естественно с баксовой. Но сам факт откуда ещё наброс в 2%? Более того сегодня в другом месте снимал уже малайзийский ринггиты - та же фигня в блоке около 2 % свыше. Теперь наблюдаю как проведется


да, конверт по дебетным картам. Только кредитка 0%. Если дебетка, то валюта должна совпадать. Это мало кто знает, вернее не все могут знать, мало кто может это знать :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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