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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:52
Stringer написав: Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Ну вот кто это придумал, проводить профилактические работы без предупреждения в понедельник в 15-00
Stringer, добрый день. Сервис работает, попробуйте повторить попытку.
я не знаю, где работает, но у меня в сафари, хроме, мозиле и опере - не дает провести платеж уже час, и пишет одно и тоже
Так может писать, если вводите неверные реквизиты, проверьте.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:53
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ... они же лочат даже за пополнение карты !!! так заботятся, что даже пополнить могут не дать - мошенник решил мне карту пополнить ...
До следующего начисления комиссии должны все устранить и средства вернуть.
так, а мерчант(терминал) MYALFABANK2(E0000060) занесен в базу как канающий для абонки?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 16:21
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ... они же лочат даже за пополнение карты !!! так заботятся, что даже пополнить могут не дать - мошенник решил мне карту пополнить ...
До следующего начисления комиссии должны все устранить и средства вернуть.
так, а мерчант(терминал) MYALFABANK2(E0000060) занесен в базу как канающий для абонки?
До следующего списания комиссии будет внесен.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 18:49
Flamingo написав: wig написав:
С долларовой Визы курс тоже будет Аллы, а не МПС. Так что, для разрекламированных операций подходит только Фаст или Комфорт, с их мизерным лимитом в 200 баксов.
Хотя лось бы чтобы вы ошиблись, но боюсь этот жжжжжж не спроста
. Хотя как посмотреть. Сегодня рингит Алла заблокировала по 4,02 - курс визы 4,11, но в аэропортовых обменках бакс принимали 3,7-3,9 максимум. Так что даже курс Аллы вполне выгодный
офпред недавно говорила что по дебеткам комис 1%
по кредиткам комиса нет
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mephala
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Додано: Пон 10 лют, 2020 18:51
кто может подсказать операции с каким МСС не попадают в грейс?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 19:07
mephala написав:
кто может подсказать операции с каким МСС не попадают в грейс?
все операции на всех внешних ресурсах, которые у вас описаны в выписке как Покупка попадают в грейс ... не попадают в грейс только Манисенд и снятие нала
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Додано: Пон 10 лют, 2020 19:13
mephala написав:офпред недавно говорила что по дебеткам комис 1%
по кредиткам комиса нет
То за конвертацію зі сторони банку, якщо валюта списання не співпадає з валютою картки. У випадку зняття місцевої валюти з валютної дебетки ніколи не було комісії, принаймні в Туреччині й Польщі. З гривневою дебеткою звичайно буде +1%.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 19:18
Flamingo написав: Stringer написав:
Ну вы ж не с гривневой карты снимали - при списании будет курс мпс, а не алкин
Естественно с баксовой. Но сам факт откуда ещё наброс в 2%? Более того сегодня в другом месте снимал уже малайзийский ринггиты - та же фигня в блоке около 2 % свыше. Теперь наблюдаю как проведется
да, конверт по дебетным картам. Только кредитка 0%. Если дебетка, то валюта должна совпадать. Это мало кто знает, вернее не все могут знать, мало кто может это знать
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Пон 10 лют, 2020 19:41
При расчётах кредиткой Альфабанка в точках с МСС 9311 и 9402 пройдёт же как покупка без взимания комиссии за кредитные и в грейсе? По этим операциям рассрочку предложат потом ?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 19:52
lara_08 написав:
При расчётах кредиткой Альфабанка в точках с МСС 9311 и 9402 пройдёт же как покупка без взимания комиссии за кредитные и в грейсе? По этим операциям рассрочку предложат потом ?
В грейс попадет. Насчет раздрочки не уверен.
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