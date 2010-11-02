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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:53
IMPRINTER написав: lara_08 написав:
При расчётах кредиткой Альфабанка в точках с МСС 9311 и 9402 пройдёт же как покупка без взимания комиссии за кредитные и в грейсе? По этим операциям рассрочку предложат потом ?
В грейс попадет. Насчет раздрочки не уверен.
комиссию за кредитные не возьмут ?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 19:59
lara_08 написав: IMPRINTER написав: lara_08 написав:
При расчётах кредиткой Альфабанка в точках с МСС 9311 и 9402 пройдёт же как покупка без взимания комиссии за кредитные и в грейсе? По этим операциям рассрочку предложат потом ?
В грейс попадет. Насчет раздрочки не уверен.
комиссию за кредитные не возьмут ?
Не возьмут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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