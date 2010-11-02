|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:53
IMPRINTER написав: lara_08 написав:
При расчётах кредиткой Альфабанка в точках с МСС 9311 и 9402 пройдёт же как покупка без взимания комиссии за кредитные и в грейсе? По этим операциям рассрочку предложат потом ?
В грейс попадет. Насчет раздрочки не уверен.
комиссию за кредитные не возьмут ?
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:59
lara_08 написав: IMPRINTER написав: lara_08 написав:
При расчётах кредиткой Альфабанка в точках с МСС 9311 и 9402 пройдёт же как покупка без взимания комиссии за кредитные и в грейсе? По этим операциям рассрочку предложат потом ?
В грейс попадет. Насчет раздрочки не уверен.
комиссию за кредитные не возьмут ?
Не возьмут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2046
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 лют, 2020 22:06
mephala написав: Flamingo написав: wig написав:
С долларовой Визы курс тоже будет Аллы, а не МПС. Так что, для разрекламированных операций подходит только Фаст или Комфорт, с их мизерным лимитом в 200 баксов.
Хотя лось бы чтобы вы ошиблись, но боюсь этот жжжжжж не спроста
. Хотя как посмотреть. Сегодня рингит Алла заблокировала по 4,02 - курс визы 4,11, но в аэропортовых обменках бакс принимали 3,7-3,9 максимум. Так что даже курс Аллы вполне выгодный
офпред недавно говорила что по дебеткам комис 1%
по кредиткам комиса нет
Уважаемый представитель банка, подскажите пожалуйста, где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают. Заранее благодарю.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3995
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5922
|790445
|
|
|38202
|4662082
|
|
|15415
|2129434
|
|