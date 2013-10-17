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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8149815081518152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:53

  IMPRINTER написав:
  lara_08 написав:При расчётах кредиткой Альфабанка в точках с МСС 9311 и 9402 пройдёт же как покупка без взимания комиссии за кредитные и в грейсе? По этим операциям рассрочку предложат потом ?


В грейс попадет. Насчет раздрочки не уверен.

комиссию за кредитные не возьмут ?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:59

  lara_08 написав:
  IMPRINTER написав:
  lara_08 написав:При расчётах кредиткой Альфабанка в точках с МСС 9311 и 9402 пройдёт же как покупка без взимания комиссии за кредитные и в грейсе? По этим операциям рассрочку предложат потом ?


В грейс попадет. Насчет раздрочки не уверен.

комиссию за кредитные не возьмут ?

Не возьмут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:06

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  wig написав:С долларовой Визы курс тоже будет Аллы, а не МПС. Так что, для разрекламированных операций подходит только Фаст или Комфорт, с их мизерным лимитом в 200 баксов.

Хотя лось бы чтобы вы ошиблись, но боюсь этот жжжжжж не спроста :(. Хотя как посмотреть. Сегодня рингит Алла заблокировала по 4,02 - курс визы 4,11, но в аэропортовых обменках бакс принимали 3,7-3,9 максимум. Так что даже курс Аллы вполне выгодный

офпред недавно говорила что по дебеткам комис 1%
по кредиткам комиса нет

Уважаемый представитель банка, подскажите пожалуйста, где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают. Заранее благодарю.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:37

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают.

Вже задавали неодноразово, але регламент і як формується таємничий комерційний курс банку, який згадується в пункті 9, (прим. 14) тарифів
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf
знаходиться під грифом "секретно".
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:42

  stryzhko написав:
Flamingo написав:где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают.

Вже задавали неодноразово, але регламент і як формується таємничий комерційний курс банку, який згадується в пункті 9, (прим. 14) тарифів
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf
знаходиться під грифом "секретно".

дето была талбичка конвертации, мож де в каком Приложении к ДКБО
у меня есть в архиве ПДФка от 16го года :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:48

  stryzhko написав:
Flamingo написав:где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают.

Вже задавали неодноразово, але регламент і як формується таємничий комерційний курс банку, який згадується в пункті 9, (прим. 14) тарифів
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf
знаходиться під грифом "секретно".


чтобы два раза не вставать, у соседей как-то так, там и процент, и как формируется +- описаны
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:55

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:дето была талбичка конвертации
ТаЛбичка конвертации ЧЕГО? всех валют во все валюты? :shock:
ИМХО должен быть какой-то рЫгламент - что именно применяется при конверте экзотики. По идее курс МПС там быть обязан. 1% за конверт понятно. А банку ведь Виза все равно спишет с корсчета доллары США - за что еще тут можно взять если один раз свой 1% уже поимели?
Уважаемый представитель - что есть"коммерческий курс" на которую идет ссылка в примечании 14 тарифов? Как он рассчитывается если оплата происходит скажем пакетной картой в USD в валюте третьих стран, корреспондентских счетов в которых у Альфа-банка просто нет и какие-либо курсы банк точно не устанавливает.

ЗЫ. В принципе я то и не собирался валютной пакеткой Аллы платить за границей, для снятия небольших сумм в банкоматах в 2 аэропортах - карта как бы себя оправдала. Но хотелось бы таки ясности, за что и как Алла "бреет" своих овец ;(
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:06

Flamingo
Так овцы не такие смышленные как фламинго :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:07

Зображення

ну отак
Кликабельно, ток чото hostingkartinok не аплойдит картинку оригинального размера :(
А нее, фурычит, но мееедленно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:41

  clientage написав:ну отак
Класс. Поблагодарил. Надеюсь оно действующее? Потому что визуально я эту таЛбичку помню, но видел её года два назад.
Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%
Мои рефералки:
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  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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