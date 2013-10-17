wig написав:С долларовой Визы курс тоже будет Аллы, а не МПС. Так что, для разрекламированных операций подходит только Фаст или Комфорт, с их мизерным лимитом в 200 баксов.
Хотя лось бы чтобы вы ошиблись, но боюсь этот жжжжжж не спроста . Хотя как посмотреть. Сегодня рингит Алла заблокировала по 4,02 - курс визы 4,11, но в аэропортовых обменках бакс принимали 3,7-3,9 максимум. Так что даже курс Аллы вполне выгодный
офпред недавно говорила что по дебеткам комис 1% по кредиткам комиса нет
Уважаемый представитель банка, подскажите пожалуйста, где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают. Заранее благодарю.
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
ТаЛбичка конвертации ЧЕГО? всех валют во все валюты? ИМХО должен быть какой-то рЫгламент - что именно применяется при конверте экзотики. По идее курс МПС там быть обязан. 1% за конверт понятно. А банку ведь Виза все равно спишет с корсчета доллары США - за что еще тут можно взять если один раз свой 1% уже поимели? Уважаемый представитель - что есть"коммерческий курс" на которую идет ссылка в примечании 14 тарифов? Как он рассчитывается если оплата происходит скажем пакетной картой в USD в валюте третьих стран, корреспондентских счетов в которых у Альфа-банка просто нет и какие-либо курсы банк точно не устанавливает.
ЗЫ. В принципе я то и не собирался валютной пакеткой Аллы платить за границей, для снятия небольших сумм в банкоматах в 2 аэропортах - карта как бы себя оправдала. Но хотелось бы таки ясности, за что и как Алла "бреет" своих овец ;(
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq