Додано: Пон 10 лют, 2020 22:55

clientage написав: дето была талбичка конвертации дето была талбичка конвертации

ТаЛбичка конвертации ЧЕГО? всех валют во все валюты?ИМХО должен быть какой-то рЫгламент - что именно применяется при конверте экзотики. По идее курс МПС там быть обязан. 1% за конверт понятно. А банку ведь Виза все равно спишет с корсчета доллары США - за что еще тут можно взять если один раз свой 1% уже поимели?Уважаемый представитель - что есть"коммерческий курс" на которую идет ссылка в примечании 14 тарифов? Как он рассчитывается если оплата происходит скажем пакетной картой в USD в валюте третьих стран, корреспондентских счетов в которых у Альфа-банка просто нет и какие-либо курсы банк точно не устанавливает.ЗЫ. В принципе я то и не собирался валютной пакеткой Аллы платить за границей, для снятия небольших сумм в банкоматах в 2 аэропортах - карта как бы себя оправдала. Но хотелось бы таки ясности, за что и как Алла "бреет" своих овец ;(