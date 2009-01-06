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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8150815181528153

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 00:29

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%

+1% не повинно бути, якщо банкомат нічого сам не наконвертував))
Десь по середині зторгуються між МПС і МПС +1%.
Архівна транзакція по лірах 18.10.19:
блокували по 5.72,
списали по 5.78,
курс у Visa був 5,81.
Обмінки світили 5,65-5.75.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 01:19

  Flamingo написав:
  clientage написав:ну отак
Класс. Поблагодарил. Надеюсь оно действующее? Потому что визуально я эту таЛбичку помню, но видел её года два назад.
Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%


тут раньше както вроде писали что комуто алла заблочила карты зарубежом...

если что - мелкие суммы забугром также достаточно выгодно снимать с долл привата (2% комиссия - что с уни, что с кдв)
и что главное - сразу понятно по какому курсу будет списание)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 02:40

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:
  clientage написав:ну отак
Класс. Поблагодарил. Надеюсь оно действующее? Потому что визуально я эту таЛбичку помню, но видел её года два назад.
Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%


тут раньше както вроде писали что комуто алла заблочила карты зарубежом...

если что - мелкие суммы забугром также достаточно выгодно снимать с долл привата (2% комиссия - что с уни, что с кдв)
и что главное - сразу понятно по какому курсу будет списание)

Спасибо, но мои валютные карты привата -почили в бозе, а открывать новые не вижу смысла
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 02:43

  stryzhko написав:
Flamingo написав:Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%

+1% не повинно бути, якщо банкомат нічого сам не наконвертував))
.

Банкомат ничего не конвертил (хотя предлагал, честно предлагал списание не в местной валюте а долларе по вообще отбитому курсу плюс комис 4%, но предоставил право выбора - конвертить или нет). A по поводу +1% это ж вроде в тарифах написано, не? П.9 тарифов, ссылку на которые вы вчера постили
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Flamingo
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