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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 00:29
Flamingo написав:Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%
+1% не повинно бути, якщо банкомат нічого сам не наконвертував))
Десь по середині зторгуються між МПС і МПС +1%.
Архівна транзакція по лірах 18.10.19:
блокували по 5.72,
списали по 5.78,
курс у Visa був 5,81.
Обмінки світили 5,65-5.75.
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stryzhko
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Додано: Вів 11 лют, 2020 01:19
Flamingo написав: clientage написав:
ну отак
Класс. Поблагодарил. Надеюсь оно действующее? Потому что визуально я эту таЛбичку помню, но видел её года два назад.
Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%
тут раньше както вроде писали что комуто алла заблочила карты зарубежом...
если что - мелкие суммы забугром также достаточно выгодно снимать с долл
привата (2% комиссия - что с уни, что с кдв)
и что главное - сразу понятно по какому курсу будет списание)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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uaprofi
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Додано: Вів 11 лют, 2020 02:40
uaprofi написав: Flamingo написав: clientage написав:
ну отак
Класс. Поблагодарил. Надеюсь оно действующее? Потому что визуально я эту таЛбичку помню, но видел её года два назад.
Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%
тут раньше както вроде писали что комуто алла заблочила карты зарубежом...
если что - мелкие суммы забугром также достаточно выгодно снимать с долл
привата (2% комиссия - что с уни, что с кдв)
и что главное - сразу понятно по какому курсу будет списание)
Спасибо, но мои валютные карты привата -почили в бозе, а открывать новые не вижу смысла
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Додано: Вів 11 лют, 2020 02:43
stryzhko написав:
Flamingo написав:Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%
+1% не повинно бути, якщо банкомат нічого сам не наконвертував))
.
Банкомат ничего не конвертил (хотя предлагал, честно предлагал списание не в местной валюте а долларе по вообще отбитому курсу плюс комис 4%, но предоставил право выбора - конвертить или нет). A по поводу +1% это ж вроде в тарифах написано, не? П.9 тарифов, ссылку на которые вы вчера постили
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Flamingo
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