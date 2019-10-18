Додано: Вів 11 лют, 2020 08:22

Flamingo написав: Уважаемый представитель банка, подскажите пожалуйста, где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают. Заранее благодарю. Уважаемый представитель банка, подскажите пожалуйста, где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают. Заранее благодарю.

Flamingo, добрый день. На сайте это можно увидеть в ДБО6.10. Відшкодування сум, сплачених Банком на користь МПС за операціями по Рахунку, у т.ч. з використанням Картки, здійсненими у валюті іншій, ніж валюта Рахунку, здійснюється в тому ж порядку, що й за операціями у валюті Рахунку, з урахуванням наступних особливостей:а) у разі, якщо валютою Рахунку є гривні:• за операціями, здійсненими у валюті, відмінній від гривні, доларів США та євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми із валюти, в якій фактично здійснено операцію, в долари США за курсом, встановленим МПС на дату списання МПС відповідної суми в доларах США з кореспондентського рахунка Банку, та шляхом перерахунку суми в доларах США, що вийшла у підсумку, в гривні за курсом Банку, встановленим на дату списання відповідної суми з Рахунку;• за операціями, здійсненими у доларах США/євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми у доларах США/євро, списаної МПС з кореспондентського рахунку Банку, у гривні за курсом Банку, встановленим на дату списання відповідної суми з Рахунку;б) у разі, якщо валютою Рахунку є долари США або Євро:• за операціями, здійсненими у гривнях, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми у гривнях, списаної МПС з кореспондентського рахунку Банку, у долари США або Євро за курсом Банку, встановленим на дату списання відповідної суми з Рахунку;• за операціями, здійсненими в іноземній валюті, відмінній від доларів США або Євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми із валюти, в якій фактично здійснено операцію, в долари США за курсом, встановленим МПС на дату списання МПС відповідної суми в доларах США з кореспондентського рахунка Банку.