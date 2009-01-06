Flamingo написав:Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%
+1% не повинно бути, якщо банкомат нічого сам не наконвертував)) Десь по середині зторгуються між МПС і МПС +1%. Архівна транзакція по лірах 18.10.19: блокували по 5.72, списали по 5.78, курс у Visa був 5,81. Обмінки світили 5,65-5.75.
Flamingo написав:Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%
+1% не повинно бути, якщо банкомат нічого сам не наконвертував)) .
Банкомат ничего не конвертил (хотя предлагал, честно предлагал списание не в местной валюте а долларе по вообще отбитому курсу плюс комис 4%, но предоставил право выбора - конвертить или нет). A по поводу +1% это ж вроде в тарифах написано, не? П.9 тарифов, ссылку на которые вы вчера постили
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Flamingo написав:Уважаемый представитель банка, подскажите пожалуйста, где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают. Заранее благодарю.
Flamingo, добрый день. На сайте это можно увидеть в ДБО https://alfabank.ua/storage/files/publichnoe-predlozhenie-na-oformlenie-dbo-fl.pdf. 6.10. Відшкодування сум, сплачених Банком на користь МПС за операціями по Рахунку, у т.ч. з використанням Картки, здійсненими у валюті іншій, ніж валюта Рахунку, здійснюється в тому ж порядку, що й за операціями у валюті Рахунку, з урахуванням наступних особливостей: а) у разі, якщо валютою Рахунку є гривні: • за операціями, здійсненими у валюті, відмінній від гривні, доларів США та євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми із валюти, в якій фактично здійснено операцію, в долари США за курсом, встановленим МПС на дату списання МПС відповідної суми в доларах США з кореспондентського рахунка Банку, та шляхом перерахунку суми в доларах США, що вийшла у підсумку, в гривні за курсом Банку, встановленим на дату списання відповідної суми з Рахунку; • за операціями, здійсненими у доларах США/євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми у доларах США/євро, списаної МПС з кореспондентського рахунку Банку, у гривні за курсом Банку, встановленим на дату списання відповідної суми з Рахунку; б) у разі, якщо валютою Рахунку є долари США або Євро: • за операціями, здійсненими у гривнях, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми у гривнях, списаної МПС з кореспондентського рахунку Банку, у долари США або Євро за курсом Банку, встановленим на дату списання відповідної суми з Рахунку; • за операціями, здійсненими в іноземній валюті, відмінній від доларів США або Євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми із валюти, в якій фактично здійснено операцію, в долари США за курсом, встановленим МПС на дату списання МПС відповідної суми в доларах США з кореспондентського рахунка Банку.