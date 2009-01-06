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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8151815281538154>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 00:29

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%

+1% не повинно бути, якщо банкомат нічого сам не наконвертував))
Десь по середині зторгуються між МПС і МПС +1%.
Архівна транзакція по лірах 18.10.19:
блокували по 5.72,
списали по 5.78,
курс у Visa був 5,81.
Обмінки світили 5,65-5.75.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 01:19

  Flamingo написав:
  clientage написав:ну отак
Класс. Поблагодарил. Надеюсь оно действующее? Потому что визуально я эту таЛбичку помню, но видел её года два назад.
Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%


тут раньше както вроде писали что комуто алла заблочила карты зарубежом...

если что - мелкие суммы забугром также достаточно выгодно снимать с долл привата (2% комиссия - что с уни, что с кдв)
и что главное - сразу понятно по какому курсу будет списание)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 02:40

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:
  clientage написав:ну отак
Класс. Поблагодарил. Надеюсь оно действующее? Потому что визуально я эту таЛбичку помню, но видел её года два назад.
Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%


тут раньше както вроде писали что комуто алла заблочила карты зарубежом...

если что - мелкие суммы забугром также достаточно выгодно снимать с долл привата (2% комиссия - что с уни, что с кдв)
и что главное - сразу понятно по какому курсу будет списание)

Спасибо, но мои валютные карты привата -почили в бозе, а открывать новые не вижу смысла
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 02:43

  stryzhko написав:
Flamingo написав:Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%

+1% не повинно бути, якщо банкомат нічого сам не наконвертував))
.

Банкомат ничего не конвертил (хотя предлагал, честно предлагал списание не в местной валюте а долларе по вообще отбитому курсу плюс комис 4%, но предоставил право выбора - конвертить или нет). A по поводу +1% это ж вроде в тарифах написано, не? П.9 тарифов, ссылку на которые вы вчера постили
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 08:11

  lara_08 написав:При расчётах кредиткой Альфабанка в точках с МСС 9311 и 9402 пройдёт же как покупка без взимания комиссии за кредитные и в грейсе? По этим операциям рассрочку предложат потом ?

lara_08, добрый день. Рассрочка на операции с данными МСС не оформляется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 08:22

  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка, подскажите пожалуйста, где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают. Заранее благодарю.

Flamingo, добрый день. На сайте это можно увидеть в ДБО https://alfabank.ua/storage/files/publichnoe-predlozhenie-na-oformlenie-dbo-fl.pdf.
6.10. Відшкодування сум, сплачених Банком на користь МПС за операціями по Рахунку, у т.ч. з використанням Картки, здійсненими у валюті іншій, ніж валюта Рахунку, здійснюється в тому ж порядку, що й за операціями у валюті Рахунку, з урахуванням наступних особливостей:
а) у разі, якщо валютою Рахунку є гривні:
• за операціями, здійсненими у валюті, відмінній від гривні, доларів США та євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми із валюти, в якій фактично здійснено операцію, в долари США за курсом, встановленим МПС на дату списання МПС відповідної суми в доларах США з кореспондентського рахунка Банку, та шляхом перерахунку суми в доларах США, що вийшла у підсумку, в гривні за курсом Банку, встановленим на дату списання відповідної суми з Рахунку;
• за операціями, здійсненими у доларах США/євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми у доларах США/євро, списаної МПС з кореспондентського рахунку Банку, у гривні за курсом Банку, встановленим на дату списання відповідної суми з Рахунку;
б) у разі, якщо валютою Рахунку є долари США або Євро:
• за операціями, здійсненими у гривнях, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми у гривнях, списаної МПС з кореспондентського рахунку Банку, у долари США або Євро за курсом Банку, встановленим на дату списання відповідної суми з Рахунку;
• за операціями, здійсненими в іноземній валюті, відмінній від доларів США або Євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми із валюти, в якій фактично здійснено операцію, в долари США за курсом, встановленим МПС на дату списання МПС відповідної суми в доларах США з кореспондентського рахунка Банку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 08:33

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:A по поводу +1% это ж вроде в тарифах написано, не? П.9 тарифов, ссылку на которые вы вчера постили

Так, але ж є "секретний" регламент і pdf табличка @clientage з "так", "ні" про застосування комерційного курсу банка з 1% за конвертацію і курсом МПС з начебто 0%.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:20

Есть пример.
22/11/19 снято в банкомате Канады 833CAD.
По курсу МПС VISA на день проводки с 1% вышло 634,18USD
https://usa.visa.com/support/consumer/t ... lator.html
Альфа списала со счета 640,12USD.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:56

Re: Альфа-Банк

kucher_oleg_ua написав:Есть пример.
22/11/19 снято в банкомате Канады 833CAD.

Цікаво, там банкомати видають монети? У виписці 1% відображається окремим рядком?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:59

  stryzhko написав:
Flamingo написав:Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%

+1% не повинно бути, якщо банкомат нічого сам не наконвертував))

1% - комиссия, которая предусмотрена по некоторым продуктам Альфы. Но, комиссия за конвертацию идет в выписке отдельной строкой, и не имеет никакого отношения к игрищам с курсом.
wig
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