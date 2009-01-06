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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8151815281538154

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:01

  Flamingo написав:Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%

Это не ТАС, здесь комиссия за конвертацию, если она есть, идет отдельной строкой в выписке.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:10

  wig написав:
  Flamingo написав:Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%

Это не ТАС, здесь комиссия за конвертацию, если она есть, идет отдельной строкой в выписке.

ОК. Спасиб. С учетом всего всеми написанного теперь уже самому интересно что и как по итогу спишется. Чисто для понимания процесса.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:43

Re: Альфа-Банк

Подскажите, пжл, в самом МСС 7321 есть Е-градации.
Например:
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321)
Покупка (MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)

Сколько их? и как понять, какие входят в кол-во покупок, какие нет?
С уважением
Oльga1
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