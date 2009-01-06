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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:01
Flamingo написав:
Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%
Это не ТАС, здесь комиссия за конвертацию, если она есть, идет отдельной строкой в выписке.
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wig
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:10
wig написав: Flamingo написав:
Теперь осталось дождаться как Вала усе проведет и сравнить с курсом МПС +1%
Это не ТАС, здесь комиссия за конвертацию, если она есть, идет отдельной строкой в выписке.
ОК. Спасиб. С учетом всего всеми написанного теперь уже самому интересно что и как по итогу спишется. Чисто для понимания процесса.
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Flamingo
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:43
Подскажите, пжл, в самом МСС 7321 есть Е-градации.
Например:
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321)
Покупка (MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)
Сколько их? и как понять, какие входят в кол-во покупок, какие нет?
С уважением
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Oльga1
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