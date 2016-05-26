yuluk написав:Почему у меня в мобильном приложении отображаются не все шаблоны, которые есть в web версии. Что надо сделать чтобы увидеть все созданные мной шаблоны платежей? Или это известный баг?
yuluk, добрый день. Шаблоны, что созданы в МАБ с 8.01.20, в Мобайле отображаться не будут.
Савсем, никагда-никагда?! А как же вводить новых контрагентов в Мобайл? Руцями, ИБАН ибанить каждый раз? Требую двусторонней синхронизации шаблонов между МАБ и Мобайл! Засылайте агента до Вали, хай разведает как они это сделали ПС. Или Лёшик уже вернулся?
Востаннє редагувалось clientage в Вів 11 лют, 2020 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Oльga1 написав:Alfa_Bank подскажите, пжл как решить проблему с "доверенным устройством" при входе в МАБ? вот за утро уже несколько раз подтверждала устройство, а толку нет... Постоянно требует массу данных. Не долго длилось наше счастье...
Oльga1 написав:Alfa_Bank подскажите, пжл как решить проблему с "доверенным устройством" при входе в МАБ? вот за утро уже несколько раз подтверждала устройство, а толку нет... Постоянно требует массу данных. Не долго длилось наше счастье...
Сносите кукки перед очередной регистрацией
Спасибо, но вот только ночью почистила... Раньше никакие куки и коки не мешали, а после того, как изменился интерфейс входа в МАБ (он ужасный!), начались проблемы (((
clientage написав:Савсем, никагда-никагда?! А как же вводить новых контрагентов в Мобайл? Руцями, ИБАН ибанить каждый раз? Требую двусторонней синхронизации шаблонов между МАБ и Мобайл! Засылайте агента до Вали, хай разведает как они это сделали ПС. Или Лёшик уже вернулся?
Планируем реализовать возможность создание шаблонов в Мобайле в ближайшее время.
clientage написав:СеХундочку... а того старого E2460096 уже не будет вааще или он теперь не котируется ?
clientage, добрый день. Уже не будет, будет Е0000060 для операций в меню МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ+ТВ, ДРУГИЕ УСЛУГИ.
Alfa_Bank спасибо за ответы в режиме он-лайн! Но уточните, пжл, неужели ВСЕ ком.услуги будут теперь с мерчантом Е0000060? Даже мои E2459668? И картинку бы вернуть старую ... а то прям апокалипсис какой-то((( не столь важно, но все же...
clientage написав:Савсем, никагда-никагда?! А как же вводить новых контрагентов в Мобайл? Руцями, ИБАН ибанить каждый раз? Требую двусторонней синхронизации шаблонов между МАБ и Мобайл! Засылайте агента до Вали, хай разведает как они это сделали ПС. Или Лёшик уже вернулся?
Планируем реализовать возможность создание шаблонов в Мобайле в ближайшее время.
Ну а синхронизация с МАБом никак не предусмотрена. Понятно