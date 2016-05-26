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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8153815481558156>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:07

  yuluk написав:Почему у меня в мобильном приложении отображаются не все шаблоны, которые есть в web версии. Что надо сделать чтобы увидеть все созданные мной шаблоны платежей? Или это известный баг?

yuluk, добрый день. Шаблоны, что созданы в МАБ с 8.01.20, в Мобайле отображаться не будут.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:08

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
Oльga1, добрый день. В количество покупок для Пакета с 25.12.2019 входят только операции с мерчантом Е0000060.

СеХундочку... а того старого E2460096 уже не будет вааще или он теперь не котируется ?

E2460096 это оплата чего?
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:10

Re: Альфа-Банк

  Oльga1 написав:Подскажите, пжл, в самом МСС 7321 есть Е-градации.
Например:
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321)
Покупка (MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)

Сколько их? и как понять, какие входят в кол-во покупок, какие нет? Или берется во внимание сам МСС?
про стремный 7321 офпред када-то писАл https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/117987/
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 11 лют, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:10

  Alfa_Bank написав:
  yuluk написав:Почему у меня в мобильном приложении отображаются не все шаблоны, которые есть в web версии. Что надо сделать чтобы увидеть все созданные мной шаблоны платежей? Или это известный баг?

yuluk, добрый день. Шаблоны, что созданы в МАБ с 8.01.20, в Мобайле отображаться не будут.

Савсем, никагда-никагда?!
А как же вводить новых контрагентов в Мобайл? Руцями, ИБАН ибанить каждый раз?
Требую двусторонней синхронизации шаблонов между МАБ и Мобайл!
Засылайте агента до Вали, хай разведает как они это сделали :mrgreen:
ПС. Или Лёшик уже вернулся? 8)
Востаннє редагувалось clientage в Вів 11 лют, 2020 11:14, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:13

  clientage написав:СеХундочку... а того старого E2460096 уже не будет вааще или он теперь не котируется ?

clientage, добрый день. Уже не будет, будет Е0000060 для операций в меню МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ+ТВ, ДРУГИЕ УСЛУГИ.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:15

  Oльga1 написав:Alfa_Bank подскажите, пжл как решить проблему с "доверенным устройством" при входе в МАБ? вот за утро уже несколько раз подтверждала устройство, а толку нет... Постоянно требует массу данных.
Не долго длилось наше счастье...

О ситуации знаем, пытаемся решить.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:17

  clientage написав:
  Oльga1 написав:Alfa_Bank подскажите, пжл как решить проблему с "доверенным устройством" при входе в МАБ? вот за утро уже несколько раз подтверждала устройство, а толку нет... Постоянно требует массу данных.
Не долго длилось наше счастье...

Сносите кукки перед очередной регистрацией :(

Спасибо, но вот только ночью почистила... Раньше никакие куки и коки не мешали, а после того, как изменился интерфейс входа в МАБ (он ужасный!), начались проблемы (((
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С уважением
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:22

  clientage написав:Савсем, никагда-никагда?!
А как же вводить новых контрагентов в Мобайл? Руцями, ИБАН ибанить каждый раз?
Требую двусторонней синхронизации шаблонов между МАБ и Мобайл!
Засылайте агента до Вали, хай разведает как они это сделали :mrgreen:
ПС. Или Лёшик уже вернулся? 8)

Планируем реализовать возможность создание шаблонов в Мобайле в ближайшее время.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:25

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:СеХундочку... а того старого E2460096 уже не будет вааще или он теперь не котируется ?

clientage, добрый день. Уже не будет, будет Е0000060 для операций в меню МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ+ТВ, ДРУГИЕ УСЛУГИ.

Alfa_Bank спасибо за ответы в режиме он-лайн!
Но уточните, пжл, неужели ВСЕ ком.услуги будут теперь с мерчантом Е0000060? Даже мои E2459668?
И картинку бы вернуть старую ... а то прям апокалипсис какой-то((( не столь важно, но все же...
С уважением
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:31

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Савсем, никагда-никагда?!
А как же вводить новых контрагентов в Мобайл? Руцями, ИБАН ибанить каждый раз?
Требую двусторонней синхронизации шаблонов между МАБ и Мобайл!
Засылайте агента до Вали, хай разведает как они это сделали :mrgreen:
ПС. Или Лёшик уже вернулся? 8)

Планируем реализовать возможность создание шаблонов в Мобайле в ближайшее время.

Ну а синхронизация с МАБом никак не предусмотрена. Понятно :cry: :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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