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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8153815481558156

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:44

  Oльga1 написав:Alfa_Bank спасибо за ответы в режиме он-лайн!
Но уточните, пжл, неужели ВСЕ ком.услуги будут теперь с мерчантом Е0000060? Даже мои E2459668?
И картинку бы вернуть старую ... а то прям апокалипсис какой-то((( не столь важно, но все же...

Не все, а только из меню МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ+ТВ, ДРУГИЕ УСЛУГИ. Мерчант, который вы указываете, из меню ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Если платите по реквизитам, а не через баннер, такая операция не учитывается.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:35

Alfa_Bank Спасибо! новых коммунальных баннеров, видимо, ожидать не стоит?
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:05

  Oльga1 написав:Alfa_Bank Спасибо! новых коммунальных баннеров, видимо, ожидать не стоит?

Добавление баннеров планируется, но пока без сроков.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:17

Alfa_Bank

а что такое "коммунальный баннер"? :shock:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:20

у меня как-то странно РД по Максимуму закрылся - 2 дня назад отправил 2 запроса на рассрочку, минус остатка погасил с учётом того, что эти запросы будут активированы, но РД прошёл, запросы на рассрочку ещё не активированы, в МАБ в рассрочке их нет, а 60 грн не сняли...
Или у всех так, суммы, запрошенные на рассрочку, но ещё не активированные и не отказанные не учитываются в расчёте остатка для начисления комиссии?
Или всех уже на Максимум 2.0 перевели неявно?

ЗЫ на Максимум 2.0 явно не переходил.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:28

  Skiw написав:ЗЫ на Максимум 2.0 явно не переходил.

Почему?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:50

  Skiw написав:у меня как-то странно РД по Максимуму закрылся - 2 дня назад отправил 2 запроса на рассрочку, минус остатка погасил с учётом того, что эти запросы будут активированы, но РД прошёл, запросы на рассрочку ещё не активированы, в МАБ в рассрочке их нет, а 60 грн не сняли...
Или у всех так, суммы, запрошенные на рассрочку, но ещё не активированные и не отказанные не учитываются в расчёте остатка для начисления комиссии?
Или всех уже на Максимум 2.0 перевели неявно?

ЗЫ на Максимум 2.0 явно не переходил.

Пока не пришли подтверждения рассрочек, они считаются не активироваными! Чтоб не попадать на 60 их нужно было учитывать и гасить.
mihasik
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