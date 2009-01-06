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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8154815581568157

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:02

  Alfa_Bank написав:
  V2 написав:
  yuluk написав:Подскажите орехи по декабрьской акции VISA 5% за продукты когда начислят? Выплату организатор обязан осуществить на бонусный счет Cash'U на протяжении 14 рабочих дней с момента окончания акции.


Дивно, сьогодні 29 число, а горіхів по акції так і не нарахували :roll:
Шановна Alfa_Bank, прокоментуйте!

V2, доброго дня. В роботі, відпишусь.


Представитель Alfa_Bank, исходя из отсутствия вашего ответа я правильно понимаю, что банк отказался выполнять свои обязательства по начислению 5% по организованной им акции?
Internal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:05

Re: Альфа-Банк

Skiw написав:+ только только по сроку перевыпустили.

Так напевно що перевипустили ж в 2.0.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:06

  Skiw написав:
  mihasik написав:Пока не пришли подтверждения рассрочек, они считаются не активироваными! Чтоб не попадать на 60 их нужно было учитывать и гасить.

я не спрашиваю, как будет - я говорю, как получилось. А получилось, что рассрочки ещё не активированы и не попал на 60.
Отсюда и вопросы.

Правильно, активнее требуйте, чтобы все тщательно проверили, и все таки доначислили абонку :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:10

del
Востаннє редагувалось Oльga1 в Вів 11 лют, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:13

  Skiw написав:
  mihasik написав:Пока не пришли подтверждения рассрочек, они считаются не активироваными! Чтоб не попадать на 60 их нужно было учитывать и гасить.

я не спрашиваю, как будет - я говорю, как получилось. А получилось, что рассрочки ещё не активированы и не попал на 60.
Отсюда и вопросы.

Skiw, добрый день. У вас тариф Максимум 2.0.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:16

  Internal написав:Представитель Alfa_Bank, исходя из отсутствия вашего ответа я правильно понимаю, что банк отказался выполнять свои обязательства по начислению 5% по организованной им акции?

Internal, добрый день. Ответ был, отписывалась в ЛС. Кешбек начислили. Вы не получили выплату? напишите данные, проверю почему.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:20

  stryzhko написав:Так напевно що перевипустили ж в 2.0.

я карту забрал буквально за пару дней ДО объявления 2.0, так что нет.
да и в январе 2020 было -60 грн.
Востаннє редагувалось Skiw в Вів 11 лют, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:21

  Alfa_Bank написав:
  Skiw написав:
  mihasik написав:Пока не пришли подтверждения рассрочек, они считаются не активироваными! Чтоб не попадать на 60 их нужно было учитывать и гасить.

я не спрашиваю, как будет - я говорю, как получилось. А получилось, что рассрочки ещё не активированы и не попал на 60.
Отсюда и вопросы.

Skiw, добрый день. У вас тариф Максимум 2.0.


опа :)
класно - никуда не ходил, всё само.
теперь понятно.
Спасибо!
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:21

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а что такое "коммунальный баннер"? :shock:

Иконка для оплаты коммунальных платежей из раздела КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ :)


ну иконка это понятно .. баннер у меня это то что большое и вверху висит ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:33

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а что такое "коммунальный баннер"? :shock:

Иконка для оплаты коммунальных платежей из раздела КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ :)


ну иконка это понятно .. баннер у меня это то что большое и вверху висит ...

:mrgreen:
Alfa_Bank
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