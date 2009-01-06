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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 14:02
Alfa_Bank написав: V2 написав: yuluk написав:
Подскажите орехи по декабрьской акции VISA 5% за продукты когда начислят? Выплату организатор обязан осуществить на бонусный счет Cash'U на протяжении 14 рабочих дней с момента окончания акции.
Дивно, сьогодні 29 число, а горіхів по акції так і не нарахували
Шановна Alfa_Bank
, прокоментуйте!
V2, доброго дня. В роботі, відпишусь.
Представитель Alfa_Bank
, исходя из отсутствия вашего ответа я правильно понимаю, что банк отказался выполнять свои обязательства по начислению 5% по организованной им акции?
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:05
Skiw написав:+ только только по сроку перевыпустили.
Так напевно що перевипустили ж в 2.0.
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stryzhko
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:06
Skiw написав: mihasik написав:
Пока не пришли подтверждения рассрочек, они считаются не активироваными! Чтоб не попадать на 60 их нужно было учитывать и гасить.
я не спрашиваю, как будет - я говорю, как получилось. А получилось, что рассрочки ещё не активированы и не попал на 60.
Отсюда и вопросы.
Правильно, активнее требуйте, чтобы все тщательно проверили, и все таки доначислили абонку
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:10
del
Востаннє редагувалось Oльga1
в Вів 11 лют, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
С уважением
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:13
Skiw написав: mihasik написав:
Пока не пришли подтверждения рассрочек, они считаются не активироваными! Чтоб не попадать на 60 их нужно было учитывать и гасить.
я не спрашиваю, как будет - я говорю, как получилось. А получилось, что рассрочки ещё не активированы и не попал на 60.
Отсюда и вопросы.
Skiw, добрый день. У вас тариф Максимум 2.0.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:16
Internal написав:
Представитель Alfa_Bank
, исходя из отсутствия вашего ответа я правильно понимаю, что банк отказался выполнять свои обязательства по начислению 5% по организованной им акции?
Internal, добрый день. Ответ был, отписывалась в ЛС. Кешбек начислили. Вы не получили выплату? напишите данные, проверю почему.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:20
stryzhko написав:
Так напевно що перевипустили ж в 2.0.
я карту забрал буквально за пару дней ДО объявления 2.0, так что нет.
да и в январе 2020 было -60 грн.
Востаннє редагувалось Skiw
в Вів 11 лют, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Skiw
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:21
Alfa_Bank написав: Skiw написав: mihasik написав:
Пока не пришли подтверждения рассрочек, они считаются не активироваными! Чтоб не попадать на 60 их нужно было учитывать и гасить.
я не спрашиваю, как будет - я говорю, как получилось. А получилось, что рассрочки ещё не активированы и не попал на 60.
Отсюда и вопросы.
Skiw, добрый день. У вас тариф Максимум 2.0.
опа
класно - никуда не ходил, всё само.
теперь понятно.
Спасибо!
Skiw
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:21
ну иконка это понятно .. баннер у меня это то что большое и вверху висит ...
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