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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8155815681578158

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:45

IMPRINTER https://praktika-vlasti.com.ua/pust-det ... it-pensii/ :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:48

  Мизантрóп написав:IMPRINTER https://praktika-vlasti.com.ua/pust-det ... it-pensii/ :mrgreen:


я не против. но тогда пусть мне вернут мой ЕСВ.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:56

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:я не против. но тогда пусть мне вернут мой ЕСВ.

і з індексацією, бо інфляція.
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chipmunk
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