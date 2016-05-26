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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:45
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:48
я не против. но тогда пусть мне вернут мой ЕСВ.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:56
Re: Альфа-Банк
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
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Додано: Вів 11 лют, 2020 19:45
Re: Альфа-Банк чат
А ответ в чате "Sorry, my bot code is having an issue." - это что?
Перегружен сервер?
Skiw
Додано: Вів 11 лют, 2020 22:17
Alfa_Bank
Прошу повлиять на Вашего партнера по продукту "Кредитная карта Альфа Коннект" Водафон Украина, которые наглым подлым образом отпилили все мало-мальски представляющие интересе подарки (в частности ваучеры Ватсонс и ваучеры Эльдорадо), теперь обменять честно заработанные кровью и потом баллы можно тока на всякое нафиг никому ненужное Г:
При таком варианте предлагаю вам разлвать стосунки с этой подлой организацией и найти другого партнера по данному продукту.
В любом случае хотелось бы, чтобы вы пролили свет на ситуацию. Водафон ничего внятно ответить не может.
Теперь карта Альфа-Коннект - это лютый позор, менять баллы тупо не на что.
Кольцеброс от Укрсоца был и то на фоне Водафон-бонус в нынишнем виде куда попривлекательней, хотя до этого был эталоном самой отстойной программы всех времен и народов. Теперь на 1 место вышел Водафон- Бонус.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 22:21
У контрактиков Водафона Эльдорадо осталось. Но в самом Эльдорадо, пипец какие тупорылые сотрудники, могут по часу ваучеры проводить через кассу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 11 лют, 2020 22:30
Фантом
тупорылось сотрудников эльдорадо - это уже другая тема .. но то, что карта Альфа корннект превратилась в унылое Г после реформы программы ее партнера Водафон-бонус это факт ...
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