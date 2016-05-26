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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8156815781588159>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:45

IMPRINTER https://praktika-vlasti.com.ua/pust-det ... it-pensii/ :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:48

  Мизантрóп написав:IMPRINTER https://praktika-vlasti.com.ua/pust-det ... it-pensii/ :mrgreen:


я не против. но тогда пусть мне вернут мой ЕСВ.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:56

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:я не против. но тогда пусть мне вернут мой ЕСВ.

і з індексацією, бо інфляція.
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:45

Re: Альфа-Банк чат

А ответ в чате "Sorry, my bot code is having an issue." - это что? :)
Перегружен сервер? :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:17

Alfa_Bank

Прошу повлиять на Вашего партнера по продукту "Кредитная карта Альфа Коннект" Водафон Украина, которые наглым подлым образом отпилили все мало-мальски представляющие интересе подарки (в частности ваучеры Ватсонс и ваучеры Эльдорадо), теперь обменять честно заработанные кровью и потом баллы можно тока на всякое нафиг никому ненужное Г:

https://bonus.vodafone.ua/uk/private/prepay/gifts

При таком варианте предлагаю вам разлвать стосунки с этой подлой организацией и найти другого партнера по данному продукту.

В любом случае хотелось бы, чтобы вы пролили свет на ситуацию. Водафон ничего внятно ответить не может.

Теперь карта Альфа-Коннект - это лютый позор, менять баллы тупо не на что.
Кольцеброс от Укрсоца был и то на фоне Водафон-бонус в нынишнем виде куда попривлекательней, хотя до этого был эталоном самой отстойной программы всех времен и народов. Теперь на 1 место вышел Водафон- Бонус.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:21

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Прошу повлиять на Вашего партнера по продукту "Кредитная карта Альфа Коннект" Водафон Украина, которые наглым подлым образом отпилили все мало-мальски представляющие интересе подарки (в частности ваучеры Ватсонс и ваучеры Эльдорадо), теперь обменять честнозаработанные кровьи и потом баллы модно тока на всякое нафиг никому ненужное Г:

https://bonus.vodafone.ua/uk/private/prepay/gifts

При таком варианте предлагаю вам разлвать стосунки с этой подлой организацией и найти другого партнера по данному продукту.

В любом случае хотелось бы, чтобы вы пролили свет на ситуацию. Водафон ничего внятно ответить не может.

Теперь карта Альфа-Коннект - это лютый позор, менять баллы тупо не на что.
Кольцеброс от Укрсоца был и то на фоне Водафон-бонус в нынишнем виде куда попривлекательней, хотя до этого был эталоном самой отстойной программы всех времен и народов. Теперь на 1 место вышел Водафон- Бонус.

У контрактиков Водафона Эльдорадо осталось. Но в самом Эльдорадо, пипец какие тупорылые сотрудники, могут по часу ваучеры проводить через кассу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:30

Фантом

тупорылось сотрудников эльдорадо - это уже другая тема .. но то, что карта Альфа корннект превратилась в унылое Г после реформы программы ее партнера Водафон-бонус это факт ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 23:49

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Прошу повлиять на Вашего партнера по продукту "Кредитная карта Альфа Коннект" Водафон Украина, которые наглым подлым образом отпилили все мало-мальски представляющие интересе подарки (в частности ваучеры Ватсонс и ваучеры Эльдорадо), теперь обменять честно заработанные кровью и потом баллы можно тока на всякое нафиг никому ненужное Г:
https://bonus.vodafone.ua/uk/private/prepay/gifts


Рішуче плюсую! Скільки часу пішло на міграцію з готівкової карти на Водафон - як згадаю, по спині мороз... То не підтягувся номер карти лояльності, то ще щсоь... І тепер на тобі - 90 000 балів з 3-х карт, якими активно користувалися останні 3 місяці, просто йдуть в НІКУДИ! Краще би вже Альфа Тревел завів, чесне слово!
Шановний представник Банку, будь-ласка, зробіть щось із Вашим ненадійним партнером Водафон. Чи Bakcell? :) Бо так виходить, що азербайджанці вміють тільки баки забивати, на жаль :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:19

  Skiw написав:А ответ в чате "Sorry, my bot code is having an issue." - это что? :)
Перегружен сервер? :)

Skiw, добрый день. Такое сообщение возникает при временной неработоспособности чата.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:24

  Nighthawk написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Прошу повлиять на Вашего партнера по продукту "Кредитная карта Альфа Коннект" Водафон Украина, которые наглым подлым образом отпилили все мало-мальски представляющие интересе подарки (в частности ваучеры Ватсонс и ваучеры Эльдорадо), теперь обменять честно заработанные кровью и потом баллы можно тока на всякое нафиг никому ненужное Г:
https://bonus.vodafone.ua/uk/private/prepay/gifts


Рішуче плюсую! Скільки часу пішло на міграцію з готівкової карти на Водафон - як згадаю, по спині мороз... То не підтягувся номер карти лояльності, то ще щсоь... І тепер на тобі - 90 000 балів з 3-х карт, якими активно користувалися останні 3 місяці, просто йдуть в НІКУДИ! Краще би вже Альфа Тревел завів, чесне слово!
Шановний представник Банку, будь-ласка, зробіть щось із Вашим ненадійним партнером Водафон. Чи Bakcell? :) Бо так виходить, що азербайджанці вміють тільки баки забивати, на жаль :evil:

Nighthawk, IMPRINTER, добрый день. В работе.
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