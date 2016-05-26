Прошу повлиять на Вашего партнера по продукту "Кредитная карта Альфа Коннект" Водафон Украина, которые наглым подлым образом отпилили все мало-мальски представляющие интересе подарки (в частности ваучеры Ватсонс и ваучеры Эльдорадо), теперь обменять честно заработанные кровью и потом баллы можно тока на всякое нафиг никому ненужное Г:
При таком варианте предлагаю вам разлвать стосунки с этой подлой организацией и найти другого партнера по данному продукту.
В любом случае хотелось бы, чтобы вы пролили свет на ситуацию. Водафон ничего внятно ответить не может.
Теперь карта Альфа-Коннект - это лютый позор, менять баллы тупо не на что. Кольцеброс от Укрсоца был и то на фоне Водафон-бонус в нынишнем виде куда попривлекательней, хотя до этого был эталоном самой отстойной программы всех времен и народов. Теперь на 1 место вышел Водафон- Бонус.
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Прошу повлиять на Вашего партнера по продукту "Кредитная карта Альфа Коннект" Водафон Украина, которые наглым подлым образом отпилили все мало-мальски представляющие интересе подарки (в частности ваучеры Ватсонс и ваучеры Эльдорадо), теперь обменять честнозаработанные кровьи и потом баллы модно тока на всякое нафиг никому ненужное Г:
При таком варианте предлагаю вам разлвать стосунки с этой подлой организацией и найти другого партнера по данному продукту.
В любом случае хотелось бы, чтобы вы пролили свет на ситуацию. Водафон ничего внятно ответить не может.
Теперь карта Альфа-Коннект - это лютый позор, менять баллы тупо не на что. Кольцеброс от Укрсоца был и то на фоне Водафон-бонус в нынишнем виде куда попривлекательней, хотя до этого был эталоном самой отстойной программы всех времен и народов. Теперь на 1 место вышел Водафон- Бонус.
У контрактиков Водафона Эльдорадо осталось. Но в самом Эльдорадо, пипец какие тупорылые сотрудники, могут по часу ваучеры проводить через кассу.
IMPRINTER написав:Alfa_Bank Прошу повлиять на Вашего партнера по продукту "Кредитная карта Альфа Коннект" Водафон Украина, которые наглым подлым образом отпилили все мало-мальски представляющие интересе подарки (в частности ваучеры Ватсонс и ваучеры Эльдорадо), теперь обменять честно заработанные кровью и потом баллы можно тока на всякое нафиг никому ненужное Г: https://bonus.vodafone.ua/uk/private/prepay/gifts
Рішуче плюсую! Скільки часу пішло на міграцію з готівкової карти на Водафон - як згадаю, по спині мороз... То не підтягувся номер карти лояльності, то ще щсоь... І тепер на тобі - 90 000 балів з 3-х карт, якими активно користувалися останні 3 місяці, просто йдуть в НІКУДИ! Краще би вже Альфа Тревел завів, чесне слово! Шановний представник Банку, будь-ласка, зробіть щось із Вашим ненадійним партнером Водафон. Чи Bakcell? Бо так виходить, що азербайджанці вміють тільки баки забивати, на жаль
IMPRINTER написав:Alfa_Bank Прошу повлиять на Вашего партнера по продукту "Кредитная карта Альфа Коннект" Водафон Украина, которые наглым подлым образом отпилили все мало-мальски представляющие интересе подарки (в частности ваучеры Ватсонс и ваучеры Эльдорадо), теперь обменять честно заработанные кровью и потом баллы можно тока на всякое нафиг никому ненужное Г: https://bonus.vodafone.ua/uk/private/prepay/gifts
Рішуче плюсую! Скільки часу пішло на міграцію з готівкової карти на Водафон - як згадаю, по спині мороз... То не підтягувся номер карти лояльності, то ще щсоь... І тепер на тобі - 90 000 балів з 3-х карт, якими активно користувалися останні 3 місяці, просто йдуть в НІКУДИ! Краще би вже Альфа Тревел завів, чесне слово! Шановний представник Банку, будь-ласка, зробіть щось із Вашим ненадійним партнером Водафон. Чи Bakcell? Бо так виходить, що азербайджанці вміють тільки баки забивати, на жаль