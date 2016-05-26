Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ?
Та чихать он на неё хотел
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 08:51
Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ?
Та чихать он на неё хотел
Додано: Сер 12 лют, 2020 09:03
Швидше за все шо так. Умови аХції не порушені.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 09:05
у них совместная программа.
в настоящее время по карте Альфа-Коннект бонусной программы просто нет, т.к. потратить бонусы просто тупо не на что - единственные ликвидные подарки (ваучер Ватсонс и Эльдорадо) выпилены - осталось одно никому ненужное дерьмо.
альфа моджет разорвать отношения с таким партнером, который подставляет банк и сделать на базе этой карты другой ко-бренд и чихать она хотела на говноводафон.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 09:17
На данный момент у VODAFONE проблема начисления бонусов по карте Альфа-Коннект.
Додано: Сер 12 лют, 2020 09:20
Kevin
это вопрос технический. глюки всегда бывают.
а выпил подарков это вопрос базовый.
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