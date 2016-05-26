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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8156815781588159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:51

Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ?
Та чихать он на неё хотел
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:03

  mustbe написав:Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ?
Та чихать он на неё хотел

Швидше за все шо так. Умови аХції не порушені. :(
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:05

  mustbe написав:Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ?
Та чихать он на неё хотел


у них совместная программа.
в настоящее время по карте Альфа-Коннект бонусной программы просто нет, т.к. потратить бонусы просто тупо не на что - единственные ликвидные подарки (ваучер Ватсонс и Эльдорадо) выпилены - осталось одно никому ненужное дерьмо.

альфа моджет разорвать отношения с таким партнером, который подставляет банк и сделать на базе этой карты другой ко-бренд и чихать она хотела на говноводафон.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:17

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ?
Та чихать он на неё хотел


у них совместная программа.
в настоящее время по карте Альфа-Коннект бонусной программы просто нет, т.к. потратить бонусы просто тупо не на что - единственные ликвидные подарки (ваучер Ватсонс и Эльдорадо) выпилены - осталось одно никому ненужное дерьмо.

альфа моджет разорвать отношения с таким партнером, который подставляет банк и сделать на базе этой карты другой ко-бренд и чихать она хотела на говноводафон.


На данный момент у VODAFONE проблема начисления бонусов по карте Альфа-Коннект.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:20

Kevin

это вопрос технический. глюки всегда бывают.
а выпил подарков это вопрос базовый.
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IMPRINTER
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