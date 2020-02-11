mustbe написав:Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ? Та чихать он на неё хотел
Швидше за все шо так. Умови аХції не порушені.
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mustbe написав:Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ? Та чихать он на неё хотел
у них совместная программа. в настоящее время по карте Альфа-Коннект бонусной программы просто нет, т.к. потратить бонусы просто тупо не на что - единственные ликвидные подарки (ваучер Ватсонс и Эльдорадо) выпилены - осталось одно никому ненужное дерьмо.
альфа моджет разорвать отношения с таким партнером, который подставляет банк и сделать на базе этой карты другой ко-бренд и чихать она хотела на говноводафон.
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mustbe написав:Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ? Та чихать он на неё хотел
у них совместная программа. в настоящее время по карте Альфа-Коннект бонусной программы просто нет, т.к. потратить бонусы просто тупо не на что - единственные ликвидные подарки (ваучер Ватсонс и Эльдорадо) выпилены - осталось одно никому ненужное дерьмо.
альфа моджет разорвать отношения с таким партнером, который подставляет банк и сделать на базе этой карты другой ко-бренд и чихать она хотела на говноводафон.
На данный момент у VODAFONE проблема начисления бонусов по карте Альфа-Коннект.
Flamingo написав:Уважаемый представитель банка, подскажите пожалуйста, где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают. Заранее благодарю.
Flamingo, добрый день. На сайте это можно увидеть в ДБО https://alfabank.ua/storage/files/publichnoe-predlozhenie-na-oformlenie-dbo-fl.pdf. 6.10. Відшкодування сум, сплачених Банком на користь МПС за операціями по Рахунку, у т.ч. з використанням Картки, здійсненими у валюті іншій, ніж валюта Рахунку, здійснюється в тому ж порядку, що й за операціями у валюті Рахунку, з урахуванням наступних особливостей:... б) у разі, якщо валютою Рахунку є долари США або Євро... • за операціями, здійсненими в іноземній валюті, відмінній від доларів США або Євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми із валюти, в якій фактично здійснено операцію, в долари США за курсом, встановленим МПС на дату списання МПС відповідної суми в доларах США з кореспондентського рахунка Банку.
Уважаемый представитель, а вот можно на конкретных цифрах рассказать почему так вот вышло на моем совсем свежем примере. Итак исходные условия - пакетная карта в долларах, с карты 10.02.2020 снято в банкомате 350 малайзиских рингит. Бакномат комиссию не берет. Судя по тому что вчера еще остаток по карте был меньше а сегодня сумма несколько увеличилась (а такаже вчера сумма в выписке писалась латиницей а сегодня кириллицей) - списание по счету проведено 12.02.2020. Альфа банк по указанной операции списал 86,08 USD. Дополнительных списаний комиссий в выписке нету. Таким образом курс обмена который посчитал АЛьфа банк получился 4,066 MYR за 1 USD. В то же время конвертер Визы при введенни тех же исходных данных (и комиссии банка 0%) считает что банк должен был списать 84,74 USD а обменный курс должен был быть применен 4,13 MYR/USD. В случае если при списании применялся бы 1% комис то к списанию подлежало 85,58 USD а курс был бы 4,09 MYR/USD. Как не крути - но Альфа банк списал с моей карты больше денег чем следовало. Помогите разобраться - почему? Если нужны какие-либо реквизиты - могу выслать Заранее благодарю.
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Flamingo написав:Уважаемый представитель банка, подскажите пожалуйста, где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают. Заранее благодарю.
Flamingo, добрый день. На сайте это можно увидеть в ДБО https://alfabank.ua/storage/files/publichnoe-predlozhenie-na-oformlenie-dbo-fl.pdf. 6.10. Відшкодування сум, сплачених Банком на користь МПС за операціями по Рахунку, у т.ч. з використанням Картки, здійсненими у валюті іншій, ніж валюта Рахунку, здійснюється в тому ж порядку, що й за операціями у валюті Рахунку, з урахуванням наступних особливостей:... б) у разі, якщо валютою Рахунку є долари США або Євро... • за операціями, здійсненими в іноземній валюті, відмінній від доларів США або Євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми із валюти, в якій фактично здійснено операцію, в долари США за курсом, встановленим МПС на дату списання МПС відповідної суми в доларах США з кореспондентського рахунка Банку.
Уважаемый представитель, а вот можно на конкретных цифрах рассказать почему так вот вышло на моем совсем свежем примере. Итак исходные условия - пакетная карта в долларах, с карты 10.02.2020 снято в банкомате 350 малайзиских рингит. Бакномат комиссию не берет. Судя по тому что вчера еще остаток по карте был меньше а сегодня сумма несколько увеличилась (а такаже вчера сумма в выписке писалась латиницей а сегодня кириллицей) - списание по счету проведено 12.02.2020. Альфа банк по указанной операции списал 86,08 USD. Дополнительных списаний комиссий в выписке нету. Таким образом курс обмена который посчитал АЛьфа банк получился 4,066 MYR за 1 USD. В то же время конвертер Визы при введенни тех же исходных данных (и комиссии банка 0%) считает что банк должен был списать 84,74 USD а обменный курс должен был быть применен 4,13 MYR/USD. В случае если при списании применялся бы 1% комис то к списанию подлежало 85,58 USD а курс был бы 4,09 MYR/USD. Как не крути - но Альфа банк списал с моей карты больше денег чем следовало. Помогите разобраться - почему? Если нужны какие-либо реквизиты - могу выслать Заранее благодарю.