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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8156815781588159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:51

Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ?
Та чихать он на неё хотел
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:03

  mustbe написав:Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ?
Та чихать он на неё хотел

Швидше за все шо так. Умови аХції не порушені. :(
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:05

  mustbe написав:Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ?
Та чихать он на неё хотел


у них совместная программа.
в настоящее время по карте Альфа-Коннект бонусной программы просто нет, т.к. потратить бонусы просто тупо не на что - единственные ликвидные подарки (ваучер Ватсонс и Эльдорадо) выпилены - осталось одно никому ненужное дерьмо.

альфа моджет разорвать отношения с таким партнером, который подставляет банк и сделать на базе этой карты другой ко-бренд и чихать она хотела на говноводафон.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:17

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Вы реально считаете, что Алла в состоянии повлиять на Водафон ?
Та чихать он на неё хотел


у них совместная программа.
в настоящее время по карте Альфа-Коннект бонусной программы просто нет, т.к. потратить бонусы просто тупо не на что - единственные ликвидные подарки (ваучер Ватсонс и Эльдорадо) выпилены - осталось одно никому ненужное дерьмо.

альфа моджет разорвать отношения с таким партнером, который подставляет банк и сделать на базе этой карты другой ко-бренд и чихать она хотела на говноводафон.


На данный момент у VODAFONE проблема начисления бонусов по карте Альфа-Коннект.
Kevin
 
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Kevin

это вопрос технический. глюки всегда бывают.
а выпил подарков это вопрос базовый.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:42

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка, подскажите пожалуйста, где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают. Заранее благодарю.

Flamingo, добрый день. На сайте это можно увидеть в ДБО https://alfabank.ua/storage/files/publichnoe-predlozhenie-na-oformlenie-dbo-fl.pdf.
6.10. Відшкодування сум, сплачених Банком на користь МПС за операціями по Рахунку, у т.ч. з використанням Картки, здійсненими у валюті іншій, ніж валюта Рахунку, здійснюється в тому ж порядку, що й за операціями у валюті Рахунку, з урахуванням наступних особливостей:...
б) у разі, якщо валютою Рахунку є долари США або Євро...
• за операціями, здійсненими в іноземній валюті, відмінній від доларів США або Євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми із валюти, в якій фактично здійснено операцію, в долари США за курсом, встановленим МПС на дату списання МПС відповідної суми в доларах США з кореспондентського рахунка Банку.

Уважаемый представитель, а вот можно на конкретных цифрах рассказать почему так вот вышло на моем совсем свежем примере. Итак исходные условия - пакетная карта в долларах, с карты 10.02.2020 снято в банкомате 350 малайзиских рингит. Бакномат комиссию не берет. Судя по тому что вчера еще остаток по карте был меньше а сегодня сумма несколько увеличилась (а такаже вчера сумма в выписке писалась латиницей а сегодня кириллицей) - списание по счету проведено 12.02.2020. Альфа банк по указанной операции списал 86,08 USD. Дополнительных списаний комиссий в выписке нету. Таким образом курс обмена который посчитал АЛьфа банк получился 4,066 MYR за 1 USD. В то же время конвертер Визы при введенни тех же исходных данных (и комиссии банка 0%) считает что банк должен был списать 84,74 USD а обменный курс должен был быть применен 4,13 MYR/USD. В случае если при списании применялся бы 1% комис то к списанию подлежало 85,58 USD а курс был бы 4,09 MYR/USD.
Как не крути - но Альфа банк списал с моей карты больше денег чем следовало. Помогите разобраться - почему?
Если нужны какие-либо реквизиты - могу выслать
Заранее благодарю.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:59

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка, подскажите пожалуйста, где на сайте Альфа-банка можно прочитать действующий регламент конвертации платежей при оплате пакетной картой, в случае если валюта платежа и валюта карты не совпадают. Заранее благодарю.

Flamingo, добрый день. На сайте это можно увидеть в ДБО https://alfabank.ua/storage/files/publichnoe-predlozhenie-na-oformlenie-dbo-fl.pdf.
6.10. Відшкодування сум, сплачених Банком на користь МПС за операціями по Рахунку, у т.ч. з використанням Картки, здійсненими у валюті іншій, ніж валюта Рахунку, здійснюється в тому ж порядку, що й за операціями у валюті Рахунку, з урахуванням наступних особливостей:...
б) у разі, якщо валютою Рахунку є долари США або Євро...
• за операціями, здійсненими в іноземній валюті, відмінній від доларів США або Євро, сума, що повинна бути відшкодована Банку, визначається шляхом перерахунку відповідної суми із валюти, в якій фактично здійснено операцію, в долари США за курсом, встановленим МПС на дату списання МПС відповідної суми в доларах США з кореспондентського рахунка Банку.

Уважаемый представитель, а вот можно на конкретных цифрах рассказать почему так вот вышло на моем совсем свежем примере. Итак исходные условия - пакетная карта в долларах, с карты 10.02.2020 снято в банкомате 350 малайзиских рингит. Бакномат комиссию не берет. Судя по тому что вчера еще остаток по карте был меньше а сегодня сумма несколько увеличилась (а такаже вчера сумма в выписке писалась латиницей а сегодня кириллицей) - списание по счету проведено 12.02.2020. Альфа банк по указанной операции списал 86,08 USD. Дополнительных списаний комиссий в выписке нету. Таким образом курс обмена который посчитал АЛьфа банк получился 4,066 MYR за 1 USD. В то же время конвертер Визы при введенни тех же исходных данных (и комиссии банка 0%) считает что банк должен был списать 84,74 USD а обменный курс должен был быть применен 4,13 MYR/USD. В случае если при списании применялся бы 1% комис то к списанию подлежало 85,58 USD а курс был бы 4,09 MYR/USD.
Как не крути - но Альфа банк списал с моей карты больше денег чем следовало. Помогите разобраться - почему?
Если нужны какие-либо реквизиты - могу выслать
Заранее благодарю.

Flamingo, добрый день. Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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