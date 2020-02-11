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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:35
_All_ написав:Flamingo
Та всё равно - 4,09-4,066 = 0,024
Это получается почти пол процента потери, немного конечно, но за державу обидно.
Сдаёт старушка.
Не ну а где же вы в аэропорту возьмете по 4,09? Тут не до жиру... Поэтому считаю что не потерял пол процента а приобрел 4,066-3,90 - 4%
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Flamingo
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:46
_All_ написав:
То есть получается вы доллары сдали по 4,066. А какой курс на приём вы видели в местных обменках самый высокий? Какие потери между удобством просто в банкомате снять и замарачиваться с обменками. Я сравнивал два года назад в Пенанге (на северо-западном побережье), правда с Блек+, было даже выгодней с карты.
то шо оно выгодней (и удобней) выходит - это не значит шо мелочьможно тырить
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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uaprofi
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:54
uaprofi написав:
то шо оно выгодней (и удобней) выходит - это не значит шо мелочьможно тырить
Та это, в принципе, нормально. Все должны заработать.
Акулий оскал капитализма. Старик Крупский был чертовски прав.
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_All_
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:58
Alfa-bank
Глюк в мобильном приложении:
2 карты на одном счете, в мобильном приложении если нажать кнопку показать CVV то всегда показывает CVV основной карты, т.е. посмотреть CVV доп карты невозможно, основная проблема состоит в том что доп карта это суперсовременная travel без номера
Еще месяц назад все работало нормально.
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antey718
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:24
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:25
antey718 написав:
Alfa-bank
Глюк в мобильном приложении:
2 карты на одном счете, в мобильном приложении если нажать кнопку показать CVV то всегда показывает CVV основной карты, т.е. посмотреть CVV доп карты невозможно, основная проблема состоит в том что доп карта это суперсовременная travel без номера
Еще месяц назад все работало нормально.
antey718, добрый день. Вторая карта отображается в меню дополнительных карт?
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:28
Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Alfa-bank
Глюк в мобильном приложении:
2 карты на одном счете, в мобильном приложении если нажать кнопку показать CVV то всегда показывает CVV основной карты, т.е. посмотреть CVV доп карты невозможно, основная проблема состоит в том что доп карта это суперсовременная travel без номера
Еще месяц назад все работало нормально.
antey718, добрый день. Вторая карта отображается в меню дополнительных карт?
Допка отображается, номер ее отображается правильно, но если нажать на ней кнопку показать CVV то отображается cvv основной карты.
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antey718
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:29
antey718 написав: Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Alfa-bank
Глюк в мобильном приложении:
2 карты на одном счете, в мобильном приложении если нажать кнопку показать CVV то всегда показывает CVV основной карты, т.е. посмотреть CVV доп карты невозможно, основная проблема состоит в том что доп карта это суперсовременная travel без номера
Еще месяц назад все работало нормально.
antey718, добрый день. Вторая карта отображается в меню дополнительных карт?
Допка отображается, номер ее отображается правильно, но если нажать на ней кнопку показать CVV то отображается cvv основной карты.
Напишите модель устройства, версию ОС и версию приложения. Будем проверять.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:33
Alfa_Bank написав:
Напишите модель устройства, версию ОС и версию приложения. Будем проверять.
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antey718
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:33
antey718 написав: Alfa_Bank написав:
Напишите модель устройства, версию ОС и версию приложения. Будем проверять.
Samsung S8, Android 9, 3.13.0
Спасибо. Отпишусь.
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