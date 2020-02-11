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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8157815881598160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:35

  _All_ написав:Flamingo
Та всё равно - 4,09-4,066 = 0,024
Это получается почти пол процента потери, немного конечно, но за державу обидно.
Сдаёт старушка.

Не ну а где же вы в аэропорту возьмете по 4,09? Тут не до жиру... Поэтому считаю что не потерял пол процента а приобрел 4,066-3,90 - 4% ;)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:46

  _All_ написав:То есть получается вы доллары сдали по 4,066. А какой курс на приём вы видели в местных обменках самый высокий? Какие потери между удобством просто в банкомате снять и замарачиваться с обменками. Я сравнивал два года назад в Пенанге (на северо-западном побережье), правда с Блек+, было даже выгодней с карты.


то шо оно выгодней (и удобней) выходит - это не значит шо мелочьможно тырить
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:54

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:то шо оно выгодней (и удобней) выходит - это не значит шо мелочьможно тырить

Та это, в принципе, нормально. Все должны заработать.
Акулий оскал капитализма. Старик Крупский был чертовски прав.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:58

Re: Альфа-Банк

Alfa-bank

Глюк в мобильном приложении:
2 карты на одном счете, в мобильном приложении если нажать кнопку показать CVV то всегда показывает CVV основной карты, т.е. посмотреть CVV доп карты невозможно, основная проблема состоит в том что доп карта это суперсовременная travel без номера :)
Еще месяц назад все работало нормально.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:24

Re: Альфа-Банк

С завтра новые ставки по депозитам.
https://alfabank.ua/upload/pril_6-022020.pdf
_All_
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:25

  antey718 написав:Alfa-bank

Глюк в мобильном приложении:
2 карты на одном счете, в мобильном приложении если нажать кнопку показать CVV то всегда показывает CVV основной карты, т.е. посмотреть CVV доп карты невозможно, основная проблема состоит в том что доп карта это суперсовременная travel без номера :)
Еще месяц назад все работало нормально.

antey718, добрый день. Вторая карта отображается в меню дополнительных карт?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:28

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Alfa-bank

Глюк в мобильном приложении:
2 карты на одном счете, в мобильном приложении если нажать кнопку показать CVV то всегда показывает CVV основной карты, т.е. посмотреть CVV доп карты невозможно, основная проблема состоит в том что доп карта это суперсовременная travel без номера :)
Еще месяц назад все работало нормально.

antey718, добрый день. Вторая карта отображается в меню дополнительных карт?


Допка отображается, номер ее отображается правильно, но если нажать на ней кнопку показать CVV то отображается cvv основной карты.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:29

  antey718 написав:
  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Alfa-bank

Глюк в мобильном приложении:
2 карты на одном счете, в мобильном приложении если нажать кнопку показать CVV то всегда показывает CVV основной карты, т.е. посмотреть CVV доп карты невозможно, основная проблема состоит в том что доп карта это суперсовременная travel без номера :)
Еще месяц назад все работало нормально.

antey718, добрый день. Вторая карта отображается в меню дополнительных карт?


Допка отображается, номер ее отображается правильно, но если нажать на ней кнопку показать CVV то отображается cvv основной карты.

Напишите модель устройства, версию ОС и версию приложения. Будем проверять.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:33

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Напишите модель устройства, версию ОС и версию приложения. Будем проверять.


Samsung S8, Android 9, 3.13.0
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:33

  antey718 написав:
  Alfa_Bank написав:Напишите модель устройства, версию ОС и версию приложения. Будем проверять.


Samsung S8, Android 9, 3.13.0

Спасибо. Отпишусь.
Alfa_Bank
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