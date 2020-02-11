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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:15

Re: Альфа-Банк

Сегодня у меня приключения с Альфой.

Оплатил кредиткой доставку воды через приложение, выглядит это почему-то как p2p перевод, это с меня слупят еще и комиссию после списания?

Account Funding (AFT) - Portmone IDS Service, Kiev, UA, MCC 4829
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:33

  antey718 написав:Сегодня у меня приключения с Альфой.

Оплатил кредиткой доставку воды через приложение, выглядит это почему-то как p2p перевод, это с меня слупят еще и комиссию после списания?

Account Funding (AFT) - Portmone IDS Service, Kiev, UA, MCC 4829

Такая операция считается наличной. МСС устанавливает торговец, не мы.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:38

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Сегодня у меня приключения с Альфой.

Оплатил кредиткой доставку воды через приложение, выглядит это почему-то как p2p перевод, это с меня слупят еще и комиссию после списания?

Account Funding (AFT) - Portmone IDS Service, Kiev, UA, MCC 4829

Такая операция считается наличной. МСС устанавливает торговец, не мы.


К вам вопросов то и нет по большому счету, тут непонятно с какого перепугу портмоне это проводит как p2p, а не как оплату услуг с каким-то более адекватным MCC.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:46

  antey718 написав:
  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Сегодня у меня приключения с Альфой.

Оплатил кредиткой доставку воды через приложение, выглядит это почему-то как p2p перевод, это с меня слупят еще и комиссию после списания?

Account Funding (AFT) - Portmone IDS Service, Kiev, UA, MCC 4829

Такая операция считается наличной. МСС устанавливает торговец, не мы.


К вам вопросов то и нет по большому счету, тут непонятно с какого перепугу портмоне это проводит как p2p, а не как оплату услуг с каким-то более адекватным MCC.

:?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:00

  antey718 написав:К вам вопросов то и нет по большому счету, тут непонятно с какого перепугу портмоне это проводит как p2p, а не как оплату услуг с каким-то более адекватным MCC.

Маленький вопрос есть, хотелось бы управлять лимитами p2p в myalfa/mobile, а сейчас они, даже, не видны.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:03

  wig написав:
  antey718 написав:К вам вопросов то и нет по большому счету, тут непонятно с какого перепугу портмоне это проводит как p2p, а не как оплату услуг с каким-то более адекватным MCC.

Маленький вопрос есть, хотелось бы управлять лимитами p2p в myalfa/mobile, а сейчас они, даже, не видны.

wig, добрый день. На данный момент такой возможности нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:10

  Alfa_Bank написав:wig, добрый день. На данный момент такой возможности нет.

Но, после каждого обращения АльфаБанк присылает СМС "Керуйте лімітами в додатку..." Хотя они там, даже, не видны.
wig
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