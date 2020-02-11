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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:15
Сегодня у меня приключения с Альфой.
Оплатил кредиткой доставку воды через приложение, выглядит это почему-то как p2p перевод, это с меня слупят еще и комиссию после списания?
Account Funding (AFT) - Portmone IDS Service, Kiev, UA, MCC 4829
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:33
antey718 написав:
Сегодня у меня приключения с Альфой.
Оплатил кредиткой доставку воды через приложение, выглядит это почему-то как p2p перевод, это с меня слупят еще и комиссию после списания?
Account Funding (AFT) - Portmone IDS Service, Kiev, UA, MCC 4829
Такая операция считается наличной. МСС устанавливает торговец, не мы.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:38
Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Сегодня у меня приключения с Альфой.
Оплатил кредиткой доставку воды через приложение, выглядит это почему-то как p2p перевод, это с меня слупят еще и комиссию после списания?
Account Funding (AFT) - Portmone IDS Service, Kiev, UA, MCC 4829
Такая операция считается наличной. МСС устанавливает торговец, не мы.
К вам вопросов то и нет по большому счету, тут непонятно с какого перепугу портмоне это проводит как p2p, а не как оплату услуг с каким-то более адекватным MCC.
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antey718
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:46
antey718 написав: Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Сегодня у меня приключения с Альфой.
Оплатил кредиткой доставку воды через приложение, выглядит это почему-то как p2p перевод, это с меня слупят еще и комиссию после списания?
Account Funding (AFT) - Portmone IDS Service, Kiev, UA, MCC 4829
Такая операция считается наличной. МСС устанавливает торговец, не мы.
К вам вопросов то и нет по большому счету, тут непонятно с какого перепугу портмоне это проводит как p2p, а не как оплату услуг с каким-то более адекватным MCC.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:00
antey718 написав:
К вам вопросов то и нет по большому счету, тут непонятно с какого перепугу портмоне это проводит как p2p, а не как оплату услуг с каким-то более адекватным MCC.
Маленький вопрос есть, хотелось бы управлять лимитами p2p в myalfa/mobile, а сейчас они, даже, не видны.
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wig
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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:03
wig написав: antey718 написав:
К вам вопросов то и нет по большому счету, тут непонятно с какого перепугу портмоне это проводит как p2p, а не как оплату услуг с каким-то более адекватным MCC.
Маленький вопрос есть, хотелось бы управлять лимитами p2p в myalfa/mobile, а сейчас они, даже, не видны.
wig, добрый день. На данный момент такой возможности нет.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:10
Alfa_Bank написав:
wig, добрый день. На данный момент такой возможности нет.
Но, после каждого обращения АльфаБанк присылает СМС "Керуйте лімітами в додатку..." Хотя они там, даже, не видны.
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wig
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