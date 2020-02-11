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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:53
Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Кстати а через горячую линию можно поставить лимиты по p2p в 0?
antey718, нет.
А в 0.01?
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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:57
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Кстати а через горячую линию можно поставить лимиты по p2p в 0?
antey718, нет.
А в 0.01?
Квесторе_поверніться, доброго дня. Сума не має значення
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Alfa_Bank
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