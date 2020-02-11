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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8159816081618162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:53

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Кстати а через горячую линию можно поставить лимиты по p2p в 0?

antey718, нет.

А в 0.01? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Кстати а через горячую линию можно поставить лимиты по p2p в 0?

antey718, нет.

А в 0.01? :)

Квесторе_поверніться, доброго дня. Сума не має значення :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:15

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, доброго дня. Сума не має значення

І Вам доброго.
А що тоді робить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, доброго дня. Сума не має значення

І Вам доброго.
А що тоді робить?

Залишити все так, як є :roll:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:43

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, доброго дня. Сума не має значення

І Вам доброго.
А що тоді робить?

Залишити все так, як є :roll:


Шикарное решение, в этом вся Альфа, предлагаю вам сделать эту фразу слоганом банка :D
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:45

Alfa_Bank, а що в інших банках в цьому напрямку Ви в курсі?
Клієнт піде до них.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:47

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, а що в інших банках в цьому напрямку Ви в курсі?
Клієнт піде до них.


В одном банке (на М начинается на оно заканчивается) сделали кнопочку запрещающую p2p с кредитки. Думаю в альфе в курсе, но приницпиально не делают данное ограничение, можно же рубить комиссию на клиентах.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:03

  Flamingo написав:Уважаемый представитель, а вот можно на конкретных цифрах рассказать почему так вот вышло на моем совсем свежем примере. Итак исходные условия - пакетная карта в долларах, с карты 10.02.2020 снято в банкомате 350 малайзиских рингит. Бакномат комиссию не берет. Судя по тому что вчера еще остаток по карте был меньше а сегодня сумма несколько увеличилась (а такаже вчера сумма в выписке писалась латиницей а сегодня кириллицей) - списание по счету проведено 12.02.2020. Альфа банк по указанной операции списал 86,08 USD. Дополнительных списаний комиссий в выписке нету. Таким образом курс обмена который посчитал АЛьфа банк получился 4,066 MYR за 1 USD. В то же время конвертер Визы при введенни тех же исходных данных (и комиссии банка 0%) считает что банк должен был списать 84,74 USD а обменный курс должен был быть применен 4,13 MYR/USD. В случае если при списании применялся бы 1% комис то к списанию подлежало 85,58 USD а курс был бы 4,09 MYR/USD.
Как не крути - но Альфа банк списал с моей карты больше денег чем следовало. Помогите разобраться - почему?
Если нужны какие-либо реквизиты - могу выслать
Заранее благодарю.


В аналогичной ситуации получил ответ :"К нам в банк запрос на списание от МПС пришел уже в долларах. То есть сумма была конвертирована на стороне МПС, курсы и расчет банку не известны. Наших комиссий, курсов или конвертаций там нет."

И если банк не может разъяснить формулу списания, то таким продуктом просто опасно пользоваться. В следующий раз сумма будет не предсказуемая.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:13

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, доброго дня. Сума не має значення

І Вам доброго.
А що тоді робить?

Залишити все так, як є :roll:


То есть сделать, чтобы в качестве логина использовать все что угодно, это ок и секурно.
Или вход в ИБ забронировать капчами и хрен еще пойми чем, это тоже ок.
Или сломать внутрибанковские шаблоны, это тоже ок.

А вот сделать, чтобы из ИБ можно было рулить лимитами в том числе на интернет или п2п - оставить все как есть.

Ну ок.
curiousobro
 
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Квесторе_поверніться

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