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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:53
Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Кстати а через горячую линию можно поставить лимиты по p2p в 0?
antey718, нет.
А в 0.01?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:57
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Кстати а через горячую линию можно поставить лимиты по p2p в 0?
antey718, нет.
А в 0.01?
Квесторе_поверніться, доброго дня. Сума не має значення
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:15
Alfa_Bank написав:
Квесторе_поверніться, доброго дня. Сума не має значення
І Вам доброго.
А що тоді робить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:26
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
Квесторе_поверніться, доброго дня. Сума не має значення
І Вам доброго.
А що тоді робить?
Залишити все так, як є
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:43
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
Квесторе_поверніться, доброго дня. Сума не має значення
І Вам доброго.
А що тоді робить?
Залишити все так, як є
Шикарное решение, в этом вся Альфа, предлагаю вам сделать эту фразу слоганом банка
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antey718
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:45
Alfa_Bank, а що в інших банках в цьому напрямку Ви в курсі?
Клієнт піде до них.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:47
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, а що в інших банках в цьому напрямку Ви в курсі?
Клієнт піде до них.
В одном банке (на М начинается на оно заканчивается) сделали кнопочку запрещающую p2p с кредитки. Думаю в альфе в курсе, но приницпиально не делают данное ограничение, можно же рубить комиссию на клиентах.
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antey718
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:03
Flamingo написав:
Уважаемый представитель, а вот можно на конкретных цифрах рассказать почему так вот вышло на моем совсем свежем примере. Итак исходные условия - пакетная карта в долларах, с карты 10.02.2020 снято в банкомате 350 малайзиских рингит. Бакномат комиссию не берет. Судя по тому что вчера еще остаток по карте был меньше а сегодня сумма несколько увеличилась (а такаже вчера сумма в выписке писалась латиницей а сегодня кириллицей) - списание по счету проведено 12.02.2020. Альфа банк по указанной операции списал 86,08 USD. Дополнительных списаний комиссий в выписке нету. Таким образом курс обмена который посчитал АЛьфа банк получился 4,066 MYR за 1 USD. В то же время конвертер Визы при введенни тех же исходных данных (и комиссии банка 0%) считает что банк должен был списать 84,74 USD а обменный курс должен был быть применен 4,13 MYR/USD. В случае если при списании применялся бы 1% комис то к списанию подлежало 85,58 USD а курс был бы 4,09 MYR/USD.
Как не крути - но Альфа банк списал с моей карты больше денег чем следовало. Помогите разобраться - почему?
Если нужны какие-либо реквизиты - могу выслать
Заранее благодарю.
В аналогичной ситуации получил ответ :"К нам в банк запрос на списание от МПС пришел уже в долларах. То есть сумма была конвертирована на стороне МПС, курсы и расчет банку не известны. Наших комиссий, курсов или конвертаций там нет."
И если банк не может разъяснить формулу списания, то таким продуктом просто опасно пользоваться. В следующий раз сумма будет не предсказуемая.
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kucher_oleg_ua
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:13
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
Квесторе_поверніться, доброго дня. Сума не має значення
І Вам доброго.
А що тоді робить?
Залишити все так, як є
То есть сделать, чтобы в качестве логина использовать все что угодно, это ок и секурно.
Или вход в ИБ забронировать капчами и хрен еще пойми чем, это тоже ок.
Или сломать внутрибанковские шаблоны, это тоже ок.
А вот сделать, чтобы из ИБ можно было рулить лимитами в том числе на интернет или п2п - оставить все как есть.
Ну ок.
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curiousobro
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