почему же?
когда у меня ещё были карты - то после звонка увеличивали с 5К до 15К
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:37
почему же?
когда у меня ещё были карты - то после звонка увеличивали с 5К до 15К
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:18
когда то давно была подобная ситуация и помню офпред предлагала инициатору обсуждения написать заявление в банк что бы банк мог обратится к МПС за разъяснениями откуда такая сумма долларов. но тогда никто так и не написал заяву.
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:24
Сейчас никому и не надо менять этот лимит - можно выводить не подымая.
Там 15к неподьемного лимита в сутки.
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:07
uaprofi
аналогично
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