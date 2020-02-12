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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8161816281638164>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:37

  Alfa_Bank написав:Сума не має значення


почему же?
когда у меня ещё были карты - то после звонка увеличивали с 5К до 15К
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:18

  kucher_oleg_ua написав:В аналогичной ситуации получил ответ :"К нам в банк запрос на списание от МПС пришел уже в долларах. То есть сумма была конвертирована на стороне МПС, курсы и расчет банку не известны. Наших комиссий, курсов или конвертаций там нет."

И если банк не может разъяснить формулу списания, то таким продуктом просто опасно пользоваться. В следующий раз сумма будет не предсказуемая.


когда то давно была подобная ситуация и помню офпред предлагала инициатору обсуждения написать заявление в банк что бы банк мог обратится к МПС за разъяснениями откуда такая сумма долларов. но тогда никто так и не написал заяву.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:24

  uaprofi написав:
  curiousobro написав:А вот сделать, чтобы из ИБ можно было рулить лимитами в том числе на интернет или п2п - оставить все как есть.


Вы же понимаете - шо это представляет определённую опасность?
шо если кто-то изменит этот лимит и начнёт выводить деньги с карты?

Сейчас никому и не надо менять этот лимит - можно выводить не подымая.
Там 15к неподьемного лимита в сутки.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:07

uaprofi
аналогично
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:19

Re: Альфа-Банк

А не проще (дешевле) ли за 3грн вывести всю сумму в нормальный банк?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:34

  vpchelko написав:А не проще (дешевле) ли за 3грн вывести всю сумму в нормальный банк?

Откуда взялось 3 грн?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:35

Stringer переказ по реквізитам 3 грн.
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:47

  miltador написав:Stringer переказ по реквізитам 3 грн.

miltador, добрый день. Уточните, где вы нашли такой тариф?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:53

Alfa_Bank
Думаю, что в приМатбанке.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:00

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Думаю, что в приМатбанке.

Спасибо, Vorlon.
Alfa_Bank
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