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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:37
Alfa_Bank написав:
Сума не має значення
почему же?
когда у меня ещё были карты - то после звонка увеличивали с 5К до 15К
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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uaprofi
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:18
kucher_oleg_ua написав:
В аналогичной ситуации получил ответ :"К нам в банк запрос на списание от МПС пришел уже в долларах. То есть сумма была конвертирована на стороне МПС, курсы и расчет банку не известны. Наших комиссий, курсов или конвертаций там нет."
И если банк не может разъяснить формулу списания, то таким продуктом просто опасно пользоваться. В следующий раз сумма будет не предсказуемая.
когда то давно была подобная ситуация и помню офпред предлагала инициатору обсуждения написать заявление в банк что бы банк мог обратится к МПС за разъяснениями откуда такая сумма долларов. но тогда никто так и не написал заяву.
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mephala
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:24
uaprofi написав: curiousobro написав:
А вот сделать, чтобы из ИБ можно было рулить лимитами в том числе на интернет или п2п - оставить все как есть.
Вы же понимаете - шо это представляет определённую опасность?
шо если кто-то изменит этот лимит и начнёт выводить деньги с карты?
Сейчас никому и не надо менять этот лимит - можно выводить не подымая.
Там 15к неподьемного лимита в сутки.
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curiousobro
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:07
uaprofi
аналогично
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Додано: Чет 13 лют, 2020 10:19
А не проще (дешевле) ли за 3грн вывести всю сумму в нормальный банк?
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vpchelko
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Додано: Чет 13 лют, 2020 10:34
vpchelko написав:
А не проще (дешевле) ли за 3грн вывести всю сумму в нормальный банк?
Откуда взялось 3 грн?
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Stringer
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Додано: Чет 13 лют, 2020 10:35
Stringer переказ по реквізитам 3 грн.
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miltador
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Додано: Чет 13 лют, 2020 10:47
miltador написав:Stringer
переказ по реквізитам 3 грн.
miltador, добрый день. Уточните, где вы нашли такой тариф?
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 13 лют, 2020 10:53
Alfa_Bank
Думаю, что в приМатбанке.
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Vorlon
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:00
Vorlon написав:Alfa_Bank
Думаю, что в приМатбанке.
Спасибо, Vorlon
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Alfa_Bank
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