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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:33
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ramzes4
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:39
Но зато появились четырех и пятилетние вклады в баксе
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Flamingo
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Додано: Чет 13 лют, 2020 13:34
Flamingo написав:
Но зато появились четырех и пятилетние вклады в баксе
На прикидку, если на 5 лет 10К под 4,9 процентов из прогнозом курса под 20грн и трендом понижения ставки НБУ может и прибыльная инвест идея
Если эта десятка не вперлась
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joik
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:22
Я на выход.
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darmet
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:14
joik написав:
четырех и пятилетние вклады в баксе
Интересно тем у кого непристроенного налика пару лямов $.
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ukrprom2014
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:22
ukrprom2014 написав: joik написав:
четырех и пятилетние вклады в баксе
Интересно тем у кого непристроенного налика пару лямов $.
Непристроеные лямы налика молнееносно меняют владельцев их жизнь проходит не в банках
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joik
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:02
joik написав: ukrprom2014 написав: joik написав:
четырех и пятилетние вклады в баксе
Интересно тем у кого непристроенного налика пару лямов $.
Непристроеные лямы налика молнееносно меняют владельцев их жизнь проходит не в банках
Таки да,а еще появляется инвестиционная недвижимость,за которую и аренда капает
никому не верю
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sens
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