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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:33
Re: Альфа-Банк
Ставки по депозитам вниз
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:39
Но зато появились четырех и пятилетние вклады в баксе
Мои рефералки:
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:34
На прикидку, если на 5 лет 10К под 4,9 процентов из прогнозом курса под 20грн и трендом понижения ставки НБУ может и прибыльная инвест идея
Если эта десятка не вперлась
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:22
Я на выход.
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:14
Интересно тем у кого непристроенного налика пару лямов $.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:22
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:02
Таки да,а еще появляется инвестиционная недвижимость,за которую и аренда капает
никому не верю
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:35
Тут дело даже не в недвижимости, не всем это интересно. И дело даже не в процентах, хотя это тоже не маловажно. Дело в том, что с февраля этого года у нас даже видимости банковской тайны не осталось. А при таком раскладе держать на счетах суммы таких порядков, это как на воротах объявление вывесить - в доме храниться 900.000 долларов США)))
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:46
Алла начала возвращать абонку за январь
13.02.2020 13.02.2020 Виправна проводка повернення надлишково списаной комісії за обслуговування пакета банківських послуг від 05.02.2020 зг елек листа від 11.02.2020
но не по всем пришло ...
походу вручняк возвращают по каждому ...
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Додано: Чет 13 лют, 2020 18:51
Re: Альфа-Банк
Ну а гривневые депо под 10 годовых чистыми это просто клиника, я не знаю на кого это расчитанно, не, ну я знаю на кого, но за счёт этого будет БС Украины работать? Не знаю...
Тут за день 5 процентов курс качнуться может.
Может для тех кто верит в курс 20 в долгосрочной перспективе.
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