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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8162816381648165>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:33

Re: Альфа-Банк

Ставки по депозитам вниз https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:39

  ramzes4 написав:Ставки по депозитам вниз https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf

Но зато появились четырех и пятилетние вклады в баксе
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:34

  Flamingo написав:
  ramzes4 написав:Ставки по депозитам вниз https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf

Но зато появились четырех и пятилетние вклады в баксе


На прикидку, если на 5 лет 10К под 4,9 процентов из прогнозом курса под 20грн и трендом понижения ставки НБУ может и прибыльная инвест идея
Если эта десятка не вперлась
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:22

  ramzes4 написав:Ставки по депозитам вниз https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf

Я на выход. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:14

  joik написав: четырех и пятилетние вклады в баксе

Интересно тем у кого непристроенного налика пару лямов $.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:22

  ukrprom2014 написав:
  joik написав: четырех и пятилетние вклады в баксе

Интересно тем у кого непристроенного налика пару лямов $.


Непристроеные лямы налика молнееносно меняют владельцев их жизнь проходит не в банках
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:02

  joik написав:
  ukrprom2014 написав:
  joik написав: четырех и пятилетние вклады в баксе

Интересно тем у кого непристроенного налика пару лямов $.


Непристроеные лямы налика молнееносно меняют владельцев их жизнь проходит не в банках

Таки да,а еще появляется инвестиционная недвижимость,за которую и аренда капает
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:35

Тут дело даже не в недвижимости, не всем это интересно. И дело даже не в процентах, хотя это тоже не маловажно. Дело в том, что с февраля этого года у нас даже видимости банковской тайны не осталось. А при таком раскладе держать на счетах суммы таких порядков, это как на воротах объявление вывесить - в доме храниться 900.000 долларов США)))
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:46

Алла начала возвращать абонку за январь

13.02.2020 13.02.2020 Виправна проводка повернення надлишково списаной комісії за обслуговування пакета банківських послуг від 05.02.2020 зг елек листа від 11.02.2020

но не по всем пришло ...
походу вручняк возвращают по каждому ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:51

Re: Альфа-Банк

Ну а гривневые депо под 10 годовых чистыми это просто клиника, я не знаю на кого это расчитанно, не, ну я знаю на кого, но за счёт этого будет БС Украины работать? Не знаю...
Тут за день 5 процентов курс качнуться может.
Может для тех кто верит в курс 20 в долгосрочной перспективе.
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