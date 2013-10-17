Додано: Чет 13 лют, 2020 23:34

Фантом



без разницы ... ха въход лочат по ткм же критериям, что и за выход.



к примеру есть настройка - залочить после 3-х операций по одному терминалу/мерчанту ... в этом случае вас залочат хоть при трех выходов хоть при трех входов ... ну там же интеллектуальная система типа .. там учитывается новая/старая карта, как давно небыло операций, первая ли это операция по данному мерчанту по этой карте и т.п. ... но это уже другое ... суть, что фрод не различает вход и выход, а учитывает просто факт запроса к карте ... если операции отвечают настройкам фрода по типа операции/частоте/сумме и т.п. - то будет лок за это хоть за вход хоть за выход. Понятно чечь идет исключительно о сервисах с использованием карты ... при поплнение через реквизиты счета лока нет.

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