Плата 60грн за расчетный период будет теперь всегда?
погасил когда-то в начале месяца, а 25 числа 60 грн на считали. VISA infinite от УкрЭксим будет 150грн в месяц на 3 года. А тут 60грн и голяк.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 19:08
Плата 60грн за расчетный период будет теперь всегда?
погасил когда-то в начале месяца, а 25 числа 60 грн на считали. VISA infinite от УкрЭксим будет 150грн в месяц на 3 года. А тут 60грн и голяк.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 13 лют, 2020 22:24
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер, сколько еще будет продолжаться этот цирк с блокировками карт вашей безпекой? Ваши сотрудники сами признают что эта система не имеет логики (могу скрины с чата приложить), так зачем она нужна? От нее вреда больше чем пользы.
Хотел перекинуть 1900 грн - залочили карту, позвонили устроили допрос, потом ждите минут 40 ответ от СБ и потом сходите к банкомату проведите операцию с пластиком что бы можно было делать операции в инете.
Вместо того что бы заняться полезным делом (к примеру что бы шаблоны с маба были доступны в приложении) занимаются вредительством. Алеша Рукожоп ушел а дела его живут...
Додано: Чет 13 лют, 2020 22:28
Re: Альфа-Банк
даас, седня тоже попали под озверевший фрод-контроль, хотя и писали 2 мес назад отказные заявы. Через 40мин боя по телепону (за 2 грн то ) нашли нашу заяву, нашли 2х месячное требование на бессрочное поднятие лимита... Дальше пока наблюдаем
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 лют, 2020 22:42
clientage так блочат даже за пополнения, в чате признают что это не логично.
Додано: Чет 13 лют, 2020 22:46
увы, тут все логично ... наследники постернака сделаи настройки фрода ... но они настроены на тип операции и суммы ... но без разделения на "+" и "–" ... поэтому когда на карту идет авторизационный запрос, отвечающий критериям, то ее лочат, т.к. ПО, написанное кривожопами не различает вход и выход, а просто авторизационный запрос на карту ... поэтому для безпеки аллы вход и выход на нее - это одно и тоже, если операция отвечает каким то критериям типа "п2п на сумму боле чем Х грн.", то неважно это выход п2п или вход п2п - получите лок в обих случаях, ибо руки из Ж.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 23:22
alex_b, IMPRINTER
А пример авторизационного запроса на вход можно? А то не совсем понятно при каком пополнении блочат карту. С чужого сервиса типа Мони или со своего родного?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:34
Фантом
без разницы ... ха въход лочат по ткм же критериям, что и за выход.
к примеру есть настройка - залочить после 3-х операций по одному терминалу/мерчанту ... в этом случае вас залочат хоть при трех выходов хоть при трех входов ... ну там же интеллектуальная система типа .. там учитывается новая/старая карта, как давно небыло операций, первая ли это операция по данному мерчанту по этой карте и т.п. ... но это уже другое ... суть, что фрод не различает вход и выход, а учитывает просто факт запроса к карте ... если операции отвечают настройкам фрода по типа операции/частоте/сумме и т.п. - то будет лок за это хоть за вход хоть за выход. Понятно чечь идет исключительно о сервисах с использованием карты ... при поплнение через реквизиты счета лока нет.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 23:42
IMPRINTER Ясно, понятно. Но alex_b и clientage, далеко не новички и с фродом Альфы дело имели и до этого. У clientage написаны заявления об отказе от фрода. Не думаю, что они сегодня делали какие-то нетипичные операции. Вот и хотелось бы понять. За что?
Вопрос не праздный. Я уже задолбался разблокировать карты Альфы после простых операций, даже походы в отделение не всегда помогают. Пока, только с помощью офпреда всё решается.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 13 лют, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:43
этой заявой просто кто-то подтерся ... или слетела галочка о снятии антифрода после какого то очередного апгрейта ... что неясно? )
Я не использую карты аллы на внешних сервисах/терминалах по этой же причине, пока этот маразм не не прикратиться. Что самое интересное, что когда п окартам Аллы небыло 3д - было все вроде всем пох ... а как наконец пришили 3д и обеспечили впринципи довольно сильную защиту по крайней мере для платежей в интернете - снесло башню ... а вход в маб с десятифактороной авторизацией - это ж целый ритуал ...
На родных сервисах лочит реже, хотя тоже лочит, особенно при нескольких операциях вподряд.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 23:55
Это то как раз понятно.
Не понятно, за что сейчас блочить начали? На моей памяти первый был Изипей, потом Портмоне, в конце им не понравился Моня. Теперь, как я догадываюсь, под удар попал тазик. Что дальше? Все платежи в интернете?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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