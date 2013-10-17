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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8163816481658166>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:08

Плата 60грн за расчетный период будет теперь всегда?

погасил когда-то в начале месяца, а 25 числа 60 грн на считали. VISA infinite от УкрЭксим будет 150грн в месяц на 3 года. А тут 60грн и голяк.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 22:24

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер, сколько еще будет продолжаться этот цирк с блокировками карт вашей безпекой? Ваши сотрудники сами признают что эта система не имеет логики (могу скрины с чата приложить), так зачем она нужна? От нее вреда больше чем пользы.
Хотел перекинуть 1900 грн - залочили карту, позвонили устроили допрос, потом ждите минут 40 ответ от СБ и потом сходите к банкомату проведите операцию с пластиком что бы можно было делать операции в инете.
Вместо того что бы заняться полезным делом (к примеру что бы шаблоны с маба были доступны в приложении) занимаются вредительством. Алеша Рукожоп ушел а дела его живут...
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 22:28

Re: Альфа-Банк

  alex_b написав:этот цирк

даас, седня тоже попали под озверевший фрод-контроль, хотя и писали 2 мес назад отказные заявы. Через 40мин боя по телепону (за 2 грн то :)) нашли нашу заяву, нашли 2х месячное требование на бессрочное поднятие лимита... Дальше пока наблюдаем :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 22:42

clientage так блочат даже за пополнения, в чате признают что это не логично.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 22:46

  alex_b написав:clientage так блочат даже за пополнения, в чате признают что это не логично.


увы, тут все логично ... наследники постернака сделаи настройки фрода ... но они настроены на тип операции и суммы ... но без разделения на "+" и "–" ... поэтому когда на карту идет авторизационный запрос, отвечающий критериям, то ее лочат, т.к. ПО, написанное кривожопами не различает вход и выход, а просто авторизационный запрос на карту ... поэтому для безпеки аллы вход и выход на нее - это одно и тоже, если операция отвечает каким то критериям типа "п2п на сумму боле чем Х грн.", то неважно это выход п2п или вход п2п - получите лок в обих случаях, ибо руки из Ж.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:22

alex_b, IMPRINTER
  IMPRINTER написав:
  alex_b написав:clientage так блочат даже за пополнения, в чате признают что это не логично.


увы, тут все логично ... наследники постернака сделаи настройки фрода ... но они настроены на тип операции и суммы ... но без разделения на "+" и "–" ... поэтому когда на карту идет авторизационный запрос, отвечающий критериям, то ее лочат, т.к. ПО, написанное кривожопами не различает вход и выход, а просто авторизационный запрос на карту ... поэтому для безпеки аллы вход и выход на нее - это одно и тоже, если операция отвечает каким то критериям типа "п2п на сумму боле чем Х грн.", то неважно это выход п2п или вход п2п - получите лок в обих случаях, ибо руки из Ж.

А пример авторизационного запроса на вход можно? А то не совсем понятно при каком пополнении блочат карту. С чужого сервиса типа Мони или со своего родного?
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Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:34

Фантом

без разницы ... ха въход лочат по ткм же критериям, что и за выход.

к примеру есть настройка - залочить после 3-х операций по одному терминалу/мерчанту ... в этом случае вас залочат хоть при трех выходов хоть при трех входов ... ну там же интеллектуальная система типа .. там учитывается новая/старая карта, как давно небыло операций, первая ли это операция по данному мерчанту по этой карте и т.п. ... но это уже другое ... суть, что фрод не различает вход и выход, а учитывает просто факт запроса к карте ... если операции отвечают настройкам фрода по типа операции/частоте/сумме и т.п. - то будет лок за это хоть за вход хоть за выход. Понятно чечь идет исключительно о сервисах с использованием карты ... при поплнение через реквизиты счета лока нет.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:42

IMPRINTER Ясно, понятно. Но alex_b и clientage, далеко не новички и с фродом Альфы дело имели и до этого. У clientage написаны заявления об отказе от фрода. Не думаю, что они сегодня делали какие-то нетипичные операции. Вот и хотелось бы понять. За что?
Вопрос не праздный. Я уже задолбался разблокировать карты Альфы после простых операций, даже походы в отделение не всегда помогают. Пока, только с помощью офпреда всё решается.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 13 лют, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:43

  Фантом написав:IMPRINTER Ясно, понятно. Но alex_b и clientage, далеко не новички и с фродом Альфы дело имели и до этого. У clientage написаны заявления об отказе от фрода. Не думаю, что они сегодня делали какие-то нетипичные операции. Вот и хотелось бы понять. За что?
Вопрос не праздный. Я уже задолбался разблокировать карты Альфы после простых операций. Иногда, только с помощью офпреда.


этой заявой просто кто-то подтерся ... или слетела галочка о снятии антифрода после какого то очередного апгрейта ... что неясно? )

Я не использую карты аллы на внешних сервисах/терминалах по этой же причине, пока этот маразм не не прикратиться. Что самое интересное, что когда п окартам Аллы небыло 3д - было все вроде всем пох ... а как наконец пришили 3д и обеспечили впринципи довольно сильную защиту по крайней мере для платежей в интернете - снесло башню ... а вход в маб с десятифактороной авторизацией - это ж целый ритуал ...

На родных сервисах лочит реже, хотя тоже лочит, особенно при нескольких операциях вподряд.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:55

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:IMPRINTER Ясно, понятно. Но alex_b и clientage, далеко не новички и с фродом Альфы дело имели и до этого. У clientage написаны заявления об отказе от фрода. Не думаю, что они сегодня делали какие-то нетипичные операции. Вот и хотелось бы понять. За что?
Вопрос не праздный. Я уже задолбался разблокировать карты Альфы после простых операций. Иногда, только с помощью офпреда.


этой заявой просто кто-то подтерся ... или слетела галочка о снятии антифрода после какого то очередного апгрейта ... что неясно? )

Это то как раз понятно. :(
Не понятно, за что сейчас блочить начали? На моей памяти первый был Изипей, потом Портмоне, в конце им не понравился Моня. Теперь, как я догадываюсь, под удар попал тазик. Что дальше? Все платежи в интернете?
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Фантом
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