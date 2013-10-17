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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8163816481658166

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:07

Фантом

а восток - это приговор практически.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:22

насчёт локов
как уже писал - карты аллы тупо - для снятия нала созданы.
как-то сделал п2п перевод 10К и усё - следующий дало только на след день...
А вот с налом всё проще: как-то наверное раз 50 или больше снял в день - нужны были мелкие купюры - тупо подходил к банкоматам которые были по пути и снимал 10, 20, 30, (иногда 50грн)... 50 раз по 10 грн это типично? - но оно всё выдавало)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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