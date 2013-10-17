Фантом
а восток - это приговор практически.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:07
Фантом
а восток - это приговор практически.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:22
насчёт локов
как уже писал - карты аллы тупо - для снятия нала созданы.
как-то сделал п2п перевод 10К и усё - следующий дало только на след день...
А вот с налом всё проще: как-то наверное раз 50 или больше снял в день - нужны были мелкие купюры - тупо подходил к банкоматам которые были по пути и снимал 10, 20, 30, (иногда 50грн)... 50 раз по 10 грн это типично? - но оно всё выдавало)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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