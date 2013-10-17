Фантом
а восток - это приговор практически.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:07
Фантом
а восток - это приговор практически.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:22
насчёт локов
как уже писал - карты аллы тупо - для снятия нала созданы.
как-то сделал п2п перевод 10К и усё - следующий дало только на след день...
А вот с налом всё проще: как-то наверное раз 50 или больше снял в день - нужны были мелкие купюры - тупо подходил к банкоматам которые были по пути и снимал 10, 20, 30, (иногда 50грн)... 50 раз по 10 грн это типично? - но оно всё выдавало)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:37
Re: Альфа-Банк
так это тяжёлый физический труд, тут нужна спецодежда (одноразовые перчатки), средства контрацепции (оксолиновая мазь у нос) и контр-нетрадиционная финансовая ориентация... боюсь, я такое не вытяну
Мне легче с Адкой по телепону поболтать 40..60мин (вместо 2х мин на р2р-операцию) раз в полгода, потом ПерсМену пистон вставить, шобы нашла заяву, фото которой я ей скинул у Вайбер, и еще тут на форуме волну погнать на пару дней
Но Алке полюбэ нуна понимать, шо вот именно из-за этих боков с фродом я не храню у нее на сбере оте оперативные 10..20К, потому как время -- дорого, и потратить неожиданно для себя 40..60 мин вместо обычных 2х мин, отложить из-за этого встречу, потом простоять в пробке +20..30 мин... эт должно доооолго Адке икаться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:22
alex_b, добрый день. Для нас важно сохранить средства клиента, поэтому если операция имеет признак рисковости, СБ может блокировать карту до обращения клиента. Бывают случаи, когда необходимо проверить фактическое наличие карты на руках у клиента, для этого просим провести операцию с использованием пластика. Напишите, пожалуйста, данные в ЛС, хотелось бы проверить.
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