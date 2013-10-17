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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8163816481658166

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:07

Фантом

а восток - это приговор практически.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:22

насчёт локов
как уже писал - карты аллы тупо - для снятия нала созданы.
как-то сделал п2п перевод 10К и усё - следующий дало только на след день...
А вот с налом всё проще: как-то наверное раз 50 или больше снял в день - нужны были мелкие купюры - тупо подходил к банкоматам которые были по пути и снимал 10, 20, 30, (иногда 50грн)... 50 раз по 10 грн это типично? - но оно всё выдавало)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:37

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:тупо подходил к банкоматам которые были по пути и снимал 10, 20, 30, (иногда 50грн)... 50 раз по 10 грн это типично? - но оно всё выдавало)

так это тяжёлый физический труд, тут нужна спецодежда (одноразовые перчатки), средства контрацепции (оксолиновая мазь у нос) и контр-нетрадиционная финансовая ориентация... боюсь, я такое не вытяну :mrgreen: :mrgreen:

Мне легче с Адкой по телепону поболтать 40..60мин (вместо 2х мин на р2р-операцию) раз в полгода, потом ПерсМену пистон вставить, шобы нашла заяву, фото которой я ей скинул у Вайбер, и еще тут на форуме волну погнать на пару дней :mrgreen:

Но Алке полюбэ нуна понимать, шо вот именно из-за этих боков с фродом я не храню у нее на сбере оте оперативные 10..20К, потому как время -- дорого, и потратить неожиданно для себя 40..60 мин вместо обычных 2х мин, отложить из-за этого встречу, потом простоять в пробке +20..30 мин... эт должно доооолго Адке икаться :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:22

  alex_b написав:Добрый вечер, сколько еще будет продолжаться этот цирк с блокировками карт вашей безпекой? Ваши сотрудники сами признают что эта система не имеет логики (могу скрины с чата приложить), так зачем она нужна? От нее вреда больше чем пользы.
Хотел перекинуть 1900 грн - залочили карту, позвонили устроили допрос, потом ждите минут 40 ответ от СБ и потом сходите к банкомату проведите операцию с пластиком что бы можно было делать операции в инете.
Вместо того что бы заняться полезным делом (к примеру что бы шаблоны с маба были доступны в приложении) занимаются вредительством. Алеша Рукожоп ушел а дела его живут...

alex_b, добрый день. Для нас важно сохранить средства клиента, поэтому если операция имеет признак рисковости, СБ может блокировать карту до обращения клиента. Бывают случаи, когда необходимо проверить фактическое наличие карты на руках у клиента, для этого просим провести операцию с использованием пластика. Напишите, пожалуйста, данные в ЛС, хотелось бы проверить.
Alfa_Bank
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