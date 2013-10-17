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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:07
Фантом
а восток - это приговор практически.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:22
насчёт локов
как уже писал - карты аллы тупо - для снятия нала созданы.
как-то сделал п2п перевод 10К и усё - следующий дало только на след день...
А вот с налом всё проще: как-то наверное раз 50 или больше снял в день - нужны были мелкие купюры - тупо подходил к банкоматам которые были по пути и снимал 10, 20, 30, (иногда 50грн)... 50 раз по 10 грн это типично? - но оно всё выдавало)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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uaprofi
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:37
uaprofi написав:
тупо подходил к банкоматам которые были по пути и снимал 10, 20, 30, (иногда 50грн)... 50 раз по 10 грн это типично? - но оно всё выдавало)
так это тяжёлый физический труд, тут нужна спецодежда (одноразовые перчатки), средства контрацепции (оксолиновая мазь у нос) и контр-нетрадиционная финансовая ориентация... боюсь, я такое не вытяну
Мне легче с Адкой по телепону поболтать 40..60мин (вместо 2х мин на р2р-операцию) раз в полгода, потом ПерсМену пистон вставить, шобы нашла заяву, фото которой я ей скинул у Вайбер, и еще тут на форуме волну погнать на пару дней
Но Алке полюбэ нуна понимать, шо вот именно из-за этих боков с фродом я не храню у нее на сбере оте оперативные 10..20К, потому как время -- дорого, и потратить неожиданно для себя 40..60 мин вместо обычных 2х мин, отложить из-за этого встречу, потом простоять в пробке +20..30 мин... эт должно доооолго Адке икаться
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:22
alex_b написав:
Добрый вечер, сколько еще будет продолжаться этот цирк с блокировками карт вашей безпекой? Ваши сотрудники сами признают что эта система не имеет логики (могу скрины с чата приложить), так зачем она нужна? От нее вреда больше чем пользы.
Хотел перекинуть 1900 грн - залочили карту, позвонили устроили допрос, потом ждите минут 40 ответ от СБ и потом сходите к банкомату проведите операцию с пластиком что бы можно было делать операции в инете.
Вместо того что бы заняться полезным делом (к примеру что бы шаблоны с маба были доступны в приложении) занимаются вредительством. Алеша Рукожоп ушел а дела его живут...
alex_b, добрый день. Для нас важно сохранить средства клиента, поэтому если операция имеет признак рисковости, СБ может блокировать карту до обращения клиента. Бывают случаи, когда необходимо проверить фактическое наличие карты на руках у клиента, для этого просим провести операцию с использованием пластика. Напишите, пожалуйста, данные в ЛС, хотелось бы проверить.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:28
Alfa_Bank
это все понятно ... но хотелось бы услышать логическое обоснование блокирование карт при их пополнении ? Вот просто теорию вопроса. От операторакол-цуента, кроме бэканья-мэканья, когда интересуешься в чем конкретно проявляется забота о безопасности средств клиентов при блокировании карты за пополнение, услышать было невозможно.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:33
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
это все понятно ... но хотелось бы услышать логическое обоснование блокирование карт при их пополнении ? Вот просто теорию вопроса. От операторакол-цуента, кроме бэканья-мэканья, когда интересуешься в чем конкретно проявляется забота о безопасности средств клиентов при блокировании карты за пополнение, услышать было невозможно.
IMPRINTER, добрый день. Мне б пример такого блока
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:04
antey718 написав:
Сегодня у меня приключения с Альфой.
Оплатил кредиткой доставку воды через приложение, выглядит это почему-то как p2p перевод, это с меня слупят еще и комиссию после списания?
Account Funding (AFT) - Portmone IDS Service, Kiev, UA, MCC 4829
Добрый день Alfa-bank, я пообщался с тех поддержкой portmone и они утверждают, что по данной операции mcc не 4829, более того они переводят стрелки на банк и говорят что альфа не умеет корректно процессить транзакции выполненные через mPay.
Что скажете в свое оправдание?
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:08
antey718 написав: antey718 написав:
Сегодня у меня приключения с Альфой.
Оплатил кредиткой доставку воды через приложение, выглядит это почему-то как p2p перевод, это с меня слупят еще и комиссию после списания?
Account Funding (AFT) - Portmone IDS Service, Kiev, UA, MCC 4829
Добрый день Alfa-bank, я пообщался с тех поддержкой portmone и они утверждают, что по данной операции mcc не 4829, более того они переводят стрелки на банк и говорят что альфа не умеет корректно процессить транзакции выполненные через mPay.
Что скажете в свое оправдание?
antey718, добрый день. Пусть предоставят подтверждение своих слов. Затем напишите нам, проверим.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:17
Alfa_Bank написав: antey718 написав: antey718 написав:
Сегодня у меня приключения с Альфой.
Оплатил кредиткой доставку воды через приложение, выглядит это почему-то как p2p перевод, это с меня слупят еще и комиссию после списания?
Account Funding (AFT) - Portmone IDS Service, Kiev, UA, MCC 4829
Добрый день Alfa-bank, я пообщался с тех поддержкой portmone и они утверждают, что по данной операции mcc не 4829, более того они переводят стрелки на банк и говорят что альфа не умеет корректно процессить транзакции выполненные через mPay.
Что скажете в свое оправдание?
antey718, добрый день. Пусть предоставят подтверждение своих слов. Затем напишите нам, проверим.
Я прошу прощения, но почему я должен выступать переговорщиком между специалистами альфы и портмоне, думаю они сами смогут договориться. В принципе я могу поработать переговорщиком, но мои услуги будут не бесплатны.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:23
antey718 написав:
Я прошу прощения, но почему я должен выступать переговорщиком между специалистами альфы и портмоне, думаю они сами смогут договориться. В принципе я могу поработать переговорщиком, но мои услуги будут не бесплатны.
МСС устанавливает торговец, а не банк. Вы как клиент оспариваете транзакцию. Либо пусть Портмоне по вашему запросу обращается к нам, либо вы с данными, подтверждающими некорректное отображение МСС. А дальше, мы уже будем между собой коммуницировать.
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