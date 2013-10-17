Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:28

Alfa_Bank



это все понятно ... но хотелось бы услышать логическое обоснование блокирование карт при их пополнении ? Вот просто теорию вопроса. От операторакол-цуента, кроме бэканья-мэканья, когда интересуешься в чем конкретно проявляется забота о безопасности средств клиентов при блокировании карты за пополнение, услышать было невозможно.

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX